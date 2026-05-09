Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı

Burdur'da borç meselesi nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen ve cesedi yakılan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanırken, ormanda bulunan ceset parçalarının DNA incelemesi sonucu Yapıcı'ya ait olduğu belirlendi. Cenaze töreninde gözyaşları hakim olurken, baba Yunus Yapıcı sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 15:47, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 15:48
Burdurda borcu olduğu gerekçesiyle Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar tarafından götürüldüğü ormanda öldürülüp, cesedi yakılan Kübra Yapıcı (30), memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan'da saat 02.00'den sonra bir daha haber alamayan babası Yunus Yapıcı, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Bunun üzerine polisin yaptığı çalışmada, Kübra Yapıcı'nın saat 03.30'da bir kafede Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar ile oturduğunu tespit etti. Gözaltına alınan İlyas Umut Dalğar, sorgusunda Kübra Yapıcı'yı Ata Berk Sezen ile Burdur'da ormana götürüp, borcu olduğu için tabancayla vurarak öldürdükten sonra cesedi gömdüklerini söyledi. Dalğar, ifadesinin devamında Yapıcı'nın cesedini daha sonra çıkartıp yaktıklarını, bazı parçalarını da baraj sularına attıklarını belirtti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İlyas Umut Dalğar'ın itirafı sonrası Ata Berk Sezen İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınırken, ekiplerin ormanda yaptığı araştırmada ceset parçaları bulundu.

DNA testi sonucunda parçaların Kübra Yapıcı'ya ait olduğu belirlendi. İşlemlerin ardından Kübra Yapıcı'nın cenazesi ailesine teslim edildi. İlyas Umut Dalğar ile Ata Berk Sezen tutuklanırken, Kübra Yapıcı'nın cenazesi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki Maarif Merkez Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene; Yapıcı ailesi, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende baba Yunus Yapıcı, kızının tabutunun başında gözyaşı döktü. Kübra Yapıcı'nın cenazesi, götürüldüğü ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

'BUNLAR ÖRGÜT, SİZ KİMSİNİZ Kİ SİZDEN BORÇ ALSIN'

Öte yandan acılı baba Yunus Yapıcı, kızının ölümüne neden olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Baba Yapıcı, "Bu kişilere ceza da yetmez, idamını istiyorum. En azından kadın cinayeti, çocuk cinayeti yapanlara özel bir idam cezası çıkarsınlar, böyle pislikler ortada gezmesin. Kimse, kimse için çocuk büyütmüyor. Para için çocuk öldürülmez. Gidip 1 ay plan yapıp, IBAN'ını kendi IBAN'ına atmaya çalışan, İstanbul'a gidip telefonu açtıran. Başaramamışlar. Para için bir insana kıyılmaz. Bunlar örgüt. Siz kimsiniz ki sizden borç alsın. O çocuk parasız değil ki, sizden borç alsın, kendileri ondan almıştır mutlaka. Borç alacak bir değil, kendileri de para verecek biri değil. Öğrendiğime göre aç gezen, parasız pulsuz gezen birileri, ben tanımıyordum daha önce. Ama onları da organize eden o kadındır, 'Derya' denen kadın, ben tahmin ediyorum. Baştan biliyorum, onun eli var. Ama yakalandıktan sonra itirafçı olması para etmiyor. Bizi yanlış yönlendirdi o kadın. Nerede bunlar? ' 4 gün önce İstanbul'a gitti, burada yoklar' dedi. Görüntüyü ben bulup gösterince, 'Bana böyle söylediler' dedi. Sürekli bizi yanlış yönlendirdi aramasınlar diye. Ondan dolayı kadının parmağı var mutlaka. Onları organize eden de kadındır. Çünkü kadın bunun yanında çalışıyordu. Bunun IBAN'ını biliyor, demek ki şifresini de öğrenmiş. Bizim kızın yanında çalışıyordu, o da çıkartmış yanından, ondan sonra bu planı yapmaya başlamış" dedi.

