Şimşek'ten Aston Villa paylaşımına dikkat çeken etkileşim

UEFA Avrupa Ligi finale yükselen takımlar belli oldu.

Freiburg ile Aston Villa, İstanbul'daki finalde karşı karşıya gelecek. Alman temsilcisi Freiburg, deplasmanda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Sporting Braga'yı sahasında 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Aston Villa ise ilk maçta 1-0 yenildiği Nottingham Forest karşısında rövanşta adeta şov yaptı. İngiliz ekibi sahadan 4-0 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı.

BAKAN ŞİMŞEK, ASTON VILLA'YI KUTLADI

Kulübün resmi X (Twitter) hesabından yapılan "WE'RE ALL GOING TO ISTANBULLLLL" (Hepimiz İstanbul'a gidiyoruz) paylaşımı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Söz konusu paylaşım 40 bin üzerinde beğeni alırken, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gönderiyi retweet ederek dikkat çekti. Şimşek'in bu paylaşımı, UEFA Avrupa Ligi finalinin İstanbul'da oynanacak olması nedeniyle Türkiye'deki heyecanın üst kademelere kadar ulaştığının bir göstergesi olarak değerlendirildi. UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezonki final maçı, futbolseverlerle buluşmak için İstanbul'u ev sahibi olarak seçti. Türkiye'nin kültürel ve tarihi başkentinin bu prestijli organizasyona ev sahipliği yapacak olması, ülke genelinde büyük bir coşkuyla karşılanıyor.

UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.