Şimşek'ten Aston Villa paylaşımına dikkat çeken etkileşim

Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum: İklim krizi artık günlük hayatın merkezinde
Bakan Kurum: İklim krizi artık günlük hayatın merkezinde
Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
Bakan Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimin 16'da biri okulda geçiyor
Bakan Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimin 16'da biri okulda geçiyor
Yatırımcı Nisan'da borsada güldü, altın ve dövizde kaybetti
Yatırımcı Nisan'da borsada güldü, altın ve dövizde kaybetti
Prof. Afyoncu: 3 çocuğu olan anneye memur gibi maaş verilmeli
Prof. Afyoncu: 3 çocuğu olan anneye memur gibi maaş verilmeli
Gökhan Böcek: CHP'li vekiller susmam için cezaevine geldi
Gökhan Böcek: CHP'li vekiller susmam için cezaevine geldi
Tüketicilerin büyük çoğunluğu bilmiyor: Son Tüketim Tarihi mi, TETT mi?
Tüketicilerin büyük çoğunluğu bilmiyor: Son Tüketim Tarihi mi, TETT mi?
Bilirkişi inceledi, not yükseldi: 'Kasıtlı düşük not' davasını öğrenci kazandı
Bilirkişi inceledi, not yükseldi: 'Kasıtlı düşük not' davasını öğrenci kazandı
Borsada rekor tazeledi: BIST 100'den 15.062 puanlık kapanış
Borsada rekor tazeledi: BIST 100'den 15.062 puanlık kapanış
İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi
İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor
Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor
Ana sayfaHaberler Spor

Şimşek'ten Aston Villa paylaşımına dikkat çeken etkileşim

UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen takımlar Freiburg ve Aston Villa oldu. Final mücadelesi İstanbul'da oynanacak. Aston Villa'nın "We're all going to Istanbul" paylaşımı büyük yankı uyandırırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu gönderiyi yeniden paylaşması dikkat çekti. Final karşılaşması 20 Mayıs'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 16:35, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 16:37
Yazdır
Şimşek'ten Aston Villa paylaşımına dikkat çeken etkileşim

UEFA Avrupa Ligi finale yükselen takımlar belli oldu.

Freiburg ile Aston Villa, İstanbul'daki finalde karşı karşıya gelecek. Alman temsilcisi Freiburg, deplasmanda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Sporting Braga'yı sahasında 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Aston Villa ise ilk maçta 1-0 yenildiği Nottingham Forest karşısında rövanşta adeta şov yaptı. İngiliz ekibi sahadan 4-0 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı.

BAKAN ŞİMŞEK, ASTON VILLA'YI KUTLADI

Kulübün resmi X (Twitter) hesabından yapılan "WE'RE ALL GOING TO ISTANBULLLLL" (Hepimiz İstanbul'a gidiyoruz) paylaşımı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Söz konusu paylaşım 40 bin üzerinde beğeni alırken, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gönderiyi retweet ederek dikkat çekti. Şimşek'in bu paylaşımı, UEFA Avrupa Ligi finalinin İstanbul'da oynanacak olması nedeniyle Türkiye'deki heyecanın üst kademelere kadar ulaştığının bir göstergesi olarak değerlendirildi. UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezonki final maçı, futbolseverlerle buluşmak için İstanbul'u ev sahibi olarak seçti. Türkiye'nin kültürel ve tarihi başkentinin bu prestijli organizasyona ev sahipliği yapacak olması, ülke genelinde büyük bir coşkuyla karşılanıyor.

UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber