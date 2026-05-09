Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 17:00, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 17:01
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Mayıs seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.
SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.
Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra, kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin de aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.