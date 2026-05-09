Öğretmenler okul koridorunu okuma alanına çevirdi

SGK: Doğum sonrası destek süresi artırıldı
SGK: Doğum sonrası destek süresi artırıldı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Bakan Kurum: İklim krizi artık günlük hayatın merkezinde
Bakan Kurum: İklim krizi artık günlük hayatın merkezinde
Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
Bakan Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimin 16'da biri okulda geçiyor
Bakan Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimin 16'da biri okulda geçiyor
Yatırımcı Nisan'da borsada güldü, altın ve dövizde kaybetti
Yatırımcı Nisan'da borsada güldü, altın ve dövizde kaybetti
Prof. Afyoncu: 3 çocuğu olan anneye memur gibi maaş verilmeli
Prof. Afyoncu: 3 çocuğu olan anneye memur gibi maaş verilmeli
Gökhan Böcek: CHP'li vekiller susmam için cezaevine geldi
Gökhan Böcek: CHP'li vekiller susmam için cezaevine geldi
Tüketicilerin büyük çoğunluğu bilmiyor: Son Tüketim Tarihi mi, TETT mi?
Tüketicilerin büyük çoğunluğu bilmiyor: Son Tüketim Tarihi mi, TETT mi?
Bilirkişi inceledi, not yükseldi: 'Kasıtlı düşük not' davasını öğrenci kazandı
Bilirkişi inceledi, not yükseldi: 'Kasıtlı düşük not' davasını öğrenci kazandı
Borsada rekor tazeledi: BIST 100'den 15.062 puanlık kapanış
Borsada rekor tazeledi: BIST 100'den 15.062 puanlık kapanış
İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi
İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Öğretmenler okul koridorunu okuma alanına çevirdi

Erzincan'da Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenlerin teneffüste kitap okuyarak başlattığı örnek davranış, öğrencilerin de kitaplara yönelmesini sağlayarak okulda dikkati çeken bir okuma ortamı oluşturdu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 19:34, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 19:40
Yazdır
Öğretmenler okul koridorunu okuma alanına çevirdi

Erzincan'da ortaokul leri, öğrencilere "kitap okuyun" demek yerine teneffüste kendileri sessizce kitap okuyarak örnek oldu, öğrencilerin de kitap okumaya başlamasını sağladı.

Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan ler, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bir sosyal deney yaptı.

Teneffüs saatinde okul koridorunda sessizce oturarak kitap okumaya başlayan ler, herhangi bir yönlendirme ya da açıklama yapılmadan kısa sürede öğrencilerin dikkatini çekti.

Önce lerini izleyen öğrenciler, ardından merak ve ilgiyle kendi kitaplarını getirerek lerine eşlik etti. Koridorda oluşan bu sessiz okuma ortamı, öğrencilerin katılımıyla büyüdü.

lerin bu deneyi okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- Ailelere sosyal medya yerine kitap okuyarak örnek olma tavsiyesi

Okul Müdürü Ahmet Burak Buyruk, AA muhabirine, kitap okumanın bireyin kendisine yapabileceği en büyük iyiliklerden biri olduğunu söyledi.

lerin önerisiyle söz konusu etkinliği hayata geçirdiklerini belirten Buyruk, "Hocalarımız, 'Hiçbir öğrenciye haber vermeden koridorda kitap okuyalım, bakalım nasıl tepki verecekler?' dediler. Sonuçta çok güzel bir tablo ortaya çıktı." dedi.

Çocukların tepkisine ilişkin Buyruk, "Çocuklarımız gerçekten önce bir merakla geliyorlar bakıyorlar, sonra diyorlar ki, 'Hocalarımız okuyor, en iyisi biz de alalım.' Söylemekten ziyade yaparak, yaşayarak öğrenmek en güzeli. O yüzden anne babalarımıza hep söylüyoruz, 'okuyun' ya da işte 'Sosyal medyaya girmeyin!' demek yerine, kendileri sosyal medyaya girmeseler, akşamları açıp biraz kitap okusalar o çocuklar bunu mutlaka yapacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Birkaç sandalye alarak, koridorda oturup kitap okumaya başladık"

lerden Özge Kayhan da öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla bu sosyal deneyi planladıklarını anlatarak "Birkaç sandalye alarak koridorda oturup kitap okumaya başladık. Çocuklarımız da bize eşlik ettiler ve beklenmedik şekilde birçok öğrencimiz koşa koşa gidip kitaplarını alıp teneffüs süreci boyunca 10 dakika kitap okumayı gerçekleştirdiler." diye konuştu.

Çocuklara seslenen Kayhan, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun kendine yapabileceği en güzel yatırım, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak olur. Velilerimiz eğer kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istiyorlarsa çocuklarına, bir çocuğun en iyi öğrenme yöntemlerinden biri görsel öğrenmedir. Çocuğumuza örnek teşkil edersek, kitabımızın kapağını aralayıp okumaya başlarsak onlar da bizim izimizden geleceklerdir."

lerden Nazife Yalçın ise öğrencilere örnek oluşturma adına yapılan etkinliğin amacına ulaştığını kaydetti.

- "Ne yaptıklarını önce anlamadık, sonra baktık kitap okuyorlar"

Okulun 8. sınıf öğrencilerinden Ravza Baylan, sessiz etkinliğe ilişkin, "Teneffüse çıktık, koridorda hocalarımızı kitap okurken gördük. Ne yaptıklarını önce anlamadık, sonra baktık kitap okuyorlar. Çok hoşumuza gitti. Bize hemen sınıflara dönüp kitaplarımızı aldık." dedi.

Akranlarına seslenen Baylan, "Kitap okumak çok güzel. Böyle arkadaşlarımızla, lerimizle topluca okumak çok daha güzel. Bütün öğrencilere sesleniyorum, boş vakitlerde sosyal medya ya da telefona bakmak yerine kitap okuyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber