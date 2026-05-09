Adana'da 1,5 yaşındaki çocuğunu darbeden anne gözaltına alındı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 1,5 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddia edilen bir anne, olayın güvenlik kamerasına yansımasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 19:37, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 19:39
Adana'da çocuğunu darbettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen anne gözaltına alındı.
Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bir annenin caddede 1,5 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddiası üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kimliğini belirledikleri anneyi gözaltına aldı.
Annenin çocuğunu darbettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülere göre anne, geride ablasıyla kalan çocuğu yanına gelerek darbediyor.
Öte yandan, kadının eşinden boşandığı ve çocuğun velayetinin annede olduğu belirtildi. Çocuk, babasına teslim edildi.