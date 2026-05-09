SGK: Doğum sonrası destek süresi artırıldı
Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Bakan Kurum: İklim krizi artık günlük hayatın merkezinde
Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
Bakan Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimin 16'da biri okulda geçiyor
Yatırımcı Nisan'da borsada güldü, altın ve dövizde kaybetti
Prof. Afyoncu: 3 çocuğu olan anneye memur gibi maaş verilmeli
Gökhan Böcek: CHP'li vekiller susmam için cezaevine geldi
Tüketicilerin büyük çoğunluğu bilmiyor: Son Tüketim Tarihi mi, TETT mi?
Bilirkişi inceledi, not yükseldi: 'Kasıtlı düşük not' davasını öğrenci kazandı
Borsada rekor tazeledi: BIST 100'den 15.062 puanlık kapanış
İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Yaşam

Rafting turunda facia: Kadının cansız bedeni 8 kilometre uzakta bulundu

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Nehri'nde rafting yapan botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur hayatını kaybetti. Dokuzdeğirmen mevkisinde başlayan rafting turu sırasında meydana gelen kazada kaybolan Çamur için AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Kadının cansız bedenine, botun devrildiği noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Melen Barajı seti önünde ulaşıldı. Ceset, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 20:14, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 20:15
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Nehri'nde rafting yaparken botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan kadın hayatını kaybetti.

Dokuzdeğirmen mevkisinde rafting turuna katılan Cansu Engin Çamur'un (35) da bulunduğu bot, Esentepe mevkisinde devrildi.

Bottan düşerek akıntıya kapılan Çamur, gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Çamur'un bulunması için rafting botları ile sudan ve kıyıdan arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sonucu botun devrildiği yere 8 kilometre uzaklıkta bulunan Sakarya'nın Kocaali ilçesi Gümüşoluk köyü Melen Barajı seti önünde kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Kadının cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

