Süper Lig'de küme düşen 2 takım kesinleşti!
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçların ardından Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşti. Deplasmanda Kocaelispor'u mağlup etmesine rağmen alt sıralardaki puan durumu nedeniyle ligde kalma şansını yitiren Karagümrük, Süper Lig'e veda eden ilk ekiplerden biri oldu. Kayserispor da rakiplerinin aldığı sonuçların ardından lige tutunamadı. Kümede kalma yarışında ise Antalyaspor, Gençlerbirliği, Eyüpspor ve Kasımpaşa arasındaki mücadele son haftaya taşındı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçların ardından alt sıralarda hesaplar netleşti. Sezon boyunca istikrarsız bir grafik çizen Fatih Karagümrük ve Kayserispor, ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takımlar oldu.
Karagümrük'e Kocaelispor karşısındaki galibiyet yetmedi
Ligin son sırasında yer alan ve haftaya 24 puanla giren Fatih Karagümrük, 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan kritik maçta İstanbul temsilcisi, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılıp puanını 27'ye yükseltti. Ancak düşme hattının hemen üzerindeki rakiplerinin puan durumları nedeniyle Karagümrük, matematiksel olarak Süper Lig'e veda etmekten kurtulamadı.
Kayserispor da lige veda etti
Haftaya 27 puanla 17. sırada giren ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ligin köklü ekiplerinden Kayserispor da rakiplerinin aldığı sonuçlarla birlikte büyük bir yıkım yaşadı. Puan farkının kapanma ihtimalinin ortadan kalkmasıyla sarı-kırmızılı ekibin de bir alt lige düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.
Gözler son haftada: Antalyaspor ateş hattında
Karagümrük ve Kayserispor'un vedasının ardından, gözler ligden düşecek diğer takım veya takımların belirleneceği 34. haftaya çevrildi.
Ateş hattında yer alan 29 puanlı Antalyaspor ile düşme tehlikesini yakından hisseden 31'ar puanlı Gençlerbirliği, 32 puana sahip Eyüpspor ve Kasımpaşa arasındaki kıyasıya mücadele, ligin son haftasında oynanacak karşılaşmalarla netlik kazanacak. Süper Lig'de kalacak son ekipler, önümüzdeki hafta oynanacak final niteliğindeki maçların ardından belli olacak.