Sağlık Bakanlığı'ndan karantina açıklaması: 3 vatandaş Türkiye'ye getirilecek
Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, ilgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde sürdürülen süreçte vatandaşlarda herhangi bir semptom ya da hastalık bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 22:48, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 22:50
Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı:
Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir.