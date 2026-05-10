Ünlü sanatçıdan Gülistan Doku için anlamlı destek

TUNCELİ'de 'Mameki Fest Gençlik' etkinlikleri kapsamında sahne alan Haluk Levent, 6 yıldır kayıp olan ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulan Gülistan Doku'nun posterini açıp, türkü seslendirdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde kalabalık hep bir ağızdan 'Gülistan Doku' sloganı attı.

Valilik Organizasyonunda Binlerce Kişi Tek Yürek Oldu

Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen ve 3 gündür süren 'Mameki Fest Gençlik' etkinlikleri kapsamında, Munzur Nehri kıyısındaki Mameki Parkı'nda Haluk Levent, konser verdi. Akşam saatlerinde sahneye çıkan Haluk Levent, konser sırasında 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olarak aranan ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulan Gülistan Doku'nun fotoğrafının yer aldığı posteri açarak türkü seslendirip, aileye destek mesajı verdi. Bunun üzerine alandaki kalabalık uzun süre 'Gülistan Doku' sloganları attı.

Sanatçıdan Acılı Anneye Destek ve Savcılığa Teşekkür

Sahneden kendisini dinlemeye gelenlere seslenen Haluk Levent, "Bütün ülke olarak duyarlıyız Gülistan kızımıza. Acılı annesinin yanındayiz. Ben özellikle savcılığımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ahmet Kaya Şarkısıyla Duygusal Final

Konuşmasının ardından Haluk Levent, sözleri Yusuf Hayaloğlu'na, bestesi ise Ahmet Kaya ait 'Hani Benim Gençliğim Nerede' şarkısını konsere katılanlarla birlikte seslendirdi.