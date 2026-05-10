Nükleer Düzenleme Kurumu 7 uzman yardımcısı alacak
Ünlü sanatçıdan Gülistan Doku için anlamlı destek

Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen gençlik festivalinde sahne alan Haluk Levent, 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku'yu unutmadı. Ünlü sanatçı, sahnede Doku'nun posterini açarak binlerce katılımcıyla birlikte destek mesajı verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mayıs 2026 08:18, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2026 08:06
TUNCELİ'de 'Mameki Fest Gençlik' etkinlikleri kapsamında sahne alan Haluk Levent, 6 yıldır kayıp olan ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulan Gülistan Doku'nun posterini açıp, türkü seslendirdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde kalabalık hep bir ağızdan 'Gülistan Doku' sloganı attı.

Valilik Organizasyonunda Binlerce Kişi Tek Yürek Oldu

Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen ve 3 gündür süren 'Mameki Fest Gençlik' etkinlikleri kapsamında, Munzur Nehri kıyısındaki Mameki Parkı'nda Haluk Levent, konser verdi. Akşam saatlerinde sahneye çıkan Haluk Levent, konser sırasında 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olarak aranan ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulan Gülistan Doku'nun fotoğrafının yer aldığı posteri açarak türkü seslendirip, aileye destek mesajı verdi. Bunun üzerine alandaki kalabalık uzun süre 'Gülistan Doku' sloganları attı.

Sanatçıdan Acılı Anneye Destek ve Savcılığa Teşekkür

Sahneden kendisini dinlemeye gelenlere seslenen Haluk Levent, "Bütün ülke olarak duyarlıyız Gülistan kızımıza. Acılı annesinin yanındayiz. Ben özellikle savcılığımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ahmet Kaya Şarkısıyla Duygusal Final

Konuşmasının ardından Haluk Levent, sözleri Yusuf Hayaloğlu'na, bestesi ise Ahmet Kaya ait 'Hani Benim Gençliğim Nerede' şarkısını konsere katılanlarla birlikte seslendirdi.

