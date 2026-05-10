İstanbul'da 3 ilçede bugün bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbul'da 10 Mayıs sabahı düzenlenecek 2 farklı etkinlik için 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapanacak. Saat 09.00'da başlayacak etkinlik için kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

Kapanacak yollar:

Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti, Atatürk Köprüsü Fatih istikameti, Sahil Kenndey Caddesi (Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası),Reşadiye Caddesi,Ragıp Gümüşpala Caddesi,Abdülezel Paşa Caddesi,Ayvansaray Caddesi,Kadir Has Caddesi,Meclisi Mebusan Caddesi,Kemeraltı Caddesi,Dolmabahçe Caddesi,Beşiktaş Caddesi,Eski Yıldız Caddesi,Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklar arası,Çırağan Caddesi,Tershane Caddesi,Refik Saydam Caddesinden Unkapanı istikameti,İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası

Alternatif yollar:

Vatan Caddesi,Millet Caddesi,Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi,Palanga Caddesi,Asariye Caddesi,Tarlabaşı Bulvarı,Portokal Yokuşu Caddesi,Dereboyu Caddesi,Asker Ocağı Caddesi,İnönü Caddesi,Evliya Çelebi Caddesi

Saat 12.00'da başlayacak ikinci etkinlik için ise sadece Beşiktaş ilçesinde kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar da açıklandı.

Kapanacak yollar:

Muallim Naci Caddesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişiminden itibaren Bebek istikametine çift yönlü,Kuruçeşme Caddesi çift yönlü,Bebek Arnavutköy Caddesi Arnavutköy ışıklara kadar,Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişiminden Arnavutköy istikameti

Alternatif yollar:

Dereboyu Caddesi ,Portakal Yokuşu,Ahmet Taner Kışlalı Caddesi,Ahmet Adnan Saygun Caddesi,Kuruçeşme Çağrı Sokak,Yeşilpınar Sokak,Arnavutköy Dere Sokak,Bebek Hamam Sokak