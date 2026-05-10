Bakanlıktan 'Fatura TÜİK'e kesildi' iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün bazı gazetelerde yer alan "Fatura TÜİK'e kesildi" ve "TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı" şeklindeki haberlerin bilinçli bir dezenformasyon olduğunu duyurdu.



Vekaleten Görev Yapıyordu



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, TÜİK eski Başkanı Erhan Çetinkaya'nın durumuna ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

Erhan Çetinkaya'nın resmi görev süresi aslında Ocak ayında sona ermiştir.

Çetinkaya, bu tarihten itibaren yeni bir atama yapılana kadar görevini vekaleten sürdürmüştür.



Hukuki Süreç Başlatılacak



Yapılan haberlerin kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını vurgulayan Bakanlık, yanlış bilginin alenen ve bilinçli bir şekilde yayılmasına yönelik girişimlere karşı tüm hukuki hakların kullanılacağını belirtti. Açıklamada, henüz yeni bir atama yapılmamışken "görevden alındı" şeklindeki yorumların zorlama olduğu ifade edildi.