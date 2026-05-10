Nükleer Düzenleme Kurumu 7 uzman yardımcısı alacak
Pakistan'da karakola bombalı saldırı: 12 ölü, 2 yaralı

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki karakola düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda en az 12 polis hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2026 09:32, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2026 09:31
Pakistan'ın Afganistan sınırında yer alan Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bannu'da karakola bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, en az 12 polis hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı. Polis yetkilisi Zahid Khan, karakola araçlı intihar saldırısı düzenlendiğini ve karakolda patlamanın etkisiyle çökme meydana geldiğini aktardı. Polis yetkilisi Sajjad Khan ise, can kaybının artabileceği açıklayarak, çatışmanın devam ettiğini ve hasarın boyutunun ancak operasyon bittiğinde anlaşılabileceğini belirtti.

Pakistan basını, patlamanın ardından olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerine pusu kurulduğunu ifade ederek, saldırıda insansız hava araçları da kullandığını aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

