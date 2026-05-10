9 günlük bayram tatili bereketi: Otellerde doluluk şimdiden yüzde 90

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmcileri sevindirdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, bayram dönemi için kentteki otellerde şimdiden doluluk oranının yüzde 90 seviyelerine ulaştığını belirtip, "Kuşadası ziyaretçilerini ağırlamaya hazır. Tatilin erken duyurulması da sektör için çok iyi oldu" dedi.

Kuşadası'nda, havaların ısınmasıyla birlikte turizm sezonu açıldı. Bu kapsamda Akdeniz çanağının da önemli kruvaziyer limanlarından biri olan ilçede, plajlar ve turistik işletmeler yerli ve yabancı turistler için hazır hale getirildi. Yaklaşık 40 kilometre kıyı şeridine sahip olan Kuşadası'nda Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması da turizm sektörüne hareketlilik getirdi.

'İÇ PAZARDA HAREKETLİLİK BAŞLADI'

TÜRSAB Kuşadası Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının iç pazarda ciddi bir hareketlilik yarattığını belirtip, "İran ve İsrail arasında olan savaş nedeniyle Türkiye'de turizm sektörü nisan ve mayıs ayarlarında yabancı turist rezervasyonunda yüzde 25 ve 35 oranında düşüş yaşadı. Bu dönemdeki açığı yerli turistleri ağırlayarak kapatacağız. Bayram dönemi için Kuşadası'ndaki otellerde şimdiden doluluk oranı yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Tatilin erken açıklanması da bizim için çok iyi oldu. Mevsim olarak Kuşadası'nın en güzel zamanı. Hava ne çok soğuk ne de çok sıcak. Biz, Kuşadası ve Didim olarak plajlarımız, esnafımız ve turistik işletmelerimizle ziyaretçilerimizi ağırlamaya hazırız" dedi.

'TATİL PROGRAMI SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİN'

Bayram tatili için program satın alırken dikkat edilmesi gerekenlerle de ilgili bilgi aktaran Yurtcan, "Son dönemde özellikle sanal medyada, ucuz tatil anlayışını insanlara aşılamaya çalışan çok fazla sahte hesap var. Bu nedenle bayram tatiline çıkacak olanların dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. TÜRSAB belgeli olmayan acentelerle kesinlikle muhatap olmasınlar. Acentelerin internet sayfalarında TÜRSAB barkodu olup olmadığını kontrol etsinler. Aksi taktirde hem bayram tatilleri hem de program için ödedikleri ücret konusunda sıkıntı yaşayabilirler" diye konuştu.

'TATİLCİLER ELLERİNİ ÇABUK TUTSUN'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden ise bayram tatiline çıkmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini söyledi. Kuşadası ve Didim'deki otellerde şimdiden yer bulma konusunda sıkıntı yaşanabileceğine dikkat çeken Özden, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza turizmciler olarak gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. 9 günlük bu bayram tatili kararı, turizmle birlikte tüm sektörleri hareketlendirecek. Tatilcilerin erken rezervasyon yapmaları her açıdan avantajlarına olacak. 2025 yılı bizim için çok iyi bir turizm sezonuydu. Turizmciler olarak 2026 yılına baktığımızda genel olarak haziran ayından itibaren Türkiye genelinde bir toparlanma olacağını düşünüyoruz" dedi.