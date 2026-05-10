Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı 16 Mayıs'ta başlıyor

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla yürürlüğe giren 21. maddesi uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirileceklerin Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı"na katılımı zorunlu hale getirildi.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde uygulanacak program ile eğitim kurumu yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, yönetim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması ve eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Okullarda devam eden eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla hafta sonlarında yüz yüze ve mahalli hizmet içi eğitim faaliyeti şeklinde yürütülecek program, Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ile Yönetici Yetiştirme Programı ve Uygulama Esasları çerçevesinde uygulanacak.

Bu çerçevede 4-8 ders yılını dolduran yöneticiler, norm kadro fazlası yöneticiler, ilk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylar ve yöneticilik görevinden ayrılmış olup yeniden görevlendirilecekler eğitime alınacak.

Yaklaşık 35 bin yönetici ve yönetici adayının katılımının öngörüldüğü program, üç grup halinde aşamalı olarak uygulanacak. Birinci grupta 4-8 ders yılını dolduran yöneticiler ile norm kadro fazlası yöneticiler, ikinci grupta Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nı (EKYS) kazanarak ilk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylar, üçüncü grupta ise yöneticilik görevinden ayrılmış olup yeniden görevlendirilecekler yer alıyor.

İlk grup eğitimler 14 Haziran'da tamamlanacak

Birinci grup eğitimler, 16 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2026 tarihinde tamamlanacak.

İlk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylara yönelik olarak planlanan ikinci grup eğitimler ise belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek. Bu gruptaki katılımcılar, ayrıca kanun hükmü uyarınca eğitim sonunda yazılı sınava tabi tutulacak.

Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce eğitimlerin tamamlanması ve görevlendirilecek yöneticilerin görevlerine zamanında başlamaları hedefleniyor. Bu doğrultuda hazırlanan yönetici yetiştirme programı; "eğitim liderliği", "yönetim ve koordinasyon", "kültürel duyarlılık ve iş birliği", "yönetsel etik ve değerler" ile "kişisel ve mesleki gelişim" alanlarını içeren 20 farklı ders ve 64 saatlik eğitim olarak planlandı.

Eğitim programında "Kurum Sağlığı ve Güvenliği ile Afet ve Kriz Yönetimi", "Kuruma Özgü Yönetim Uygulamaları", "Eğitimde İnsan Hakları ve Demokrasi Kültürü", "Değer ve Gelişim Odaklı Personel Yönetimi", "Stres ve Duygu Yönetimi", "İkiz Dönüşüm: Eğitimde Teknoloji Yönetimi ve Çevre Bilinci" gibi dersler yer alıyor.

