Sağlıkçı anneler gündüz hastalara, akşam parkede birbirine umut oluyor

Çoğunluğu sağlık çalışanı olmak üzere çeşitli meslek gruplarından kadınların bir araya gelerek oluşturduğu basketbol takımı, yoğun iş temposuna rağmen haftada çift antrenman yaparak parkede ter döküyor.

Edirne Devlet Hastanesinde görev yapan 3 kadın hekimin girişimiyle kurulan takımın oyuncuları, gün içerisinde hastalara şifa dağıtırken, akşam saatlerinde spor salonunda buluşup basketbolla moral depoluyor.

Genel cerrah Melda Canbaz öncülüğünde çalışmalarını sürdüren takımda bazı anneler çocuklarıyla antrenmana geliyor, bazı sporcular ise şehir dışından yalnızca idman için Edirne'ye geliyor.

Takım oyuncularından ve 28 yıllık basketbol antrenörü Diler Erbaş, basketbolun hayatlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Takımdaki herkesin büyük fedakarlıklarla antrenmanlara katıldığını belirten Erbaş, "Evimizden çıkıyoruz, burası bizim ikinci evimiz oluyor. Cerrahımız, ev kadınımız, memur arkadaşlarımız var. Şehir dışından sadece antrenman için gelen arkadaşlarımız da oluyor. Buna gönül verdik. Uzun yıllar bu topun peşinden gittik. Şimdi tecrübemizi sahaya yansıtıyoruz." dedi.

Antrenmanlara çocuklarıyla gelen annelerin de bulunduğunu anlatan Erbaş, Anneler Günü kapsamında bugün düzenlenecek turnuvanın kendileri için ayrı anlam taşıdığını ifade etti.

Erbaş, "Burada annelerin gücünü gösteriyoruz aslında. Kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi bu sahada da var. Hepimiz bu işi severek ve bilinçli şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

- "Günün stresini burada atıyor, enerjimizi yeniden topluyoruz"

Takımın kurucularından genel cerrah Melda Canbaz ise basketbolun kendileri için bir "özgürlük alanı" olduğunu dile getirdi.

Yoğun ameliyat temposunun ardından sahaya çıkmanın kendilerine iyi geldiğini anlatan Canbaz, "Biz hastalara iyi gelmek istiyorsak önce kendimize iyi gelmeliyiz. Ameliyatta hata yapma şansınız yok ama burada kaçırdığınız bir şutun ardından yeniden deneme şansınız var. Günün stresini burada atıyor, enerjimizi yeniden topluyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla kurulduğunu anlatan Canbaz, Anneler Günü turnuvasına davet edilmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Takım oyuncularından ilaç mümessili Gülşah Doğan da kadınların iş, aile ve sosyal hayatta aktif şekilde yer alabildiğini göstermek istediklerini belirtti.

Bir çocuk annesi olduğunu ifade eden Doğan, "Pazartesi ve cuma günleri bizim için çok özel. Burada hayatın telaşını biraz olsun geride bırakıyoruz. Edirne'nin ilk kadın veteran takımı olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Birbirimize olan enerjimiz ve desteğimiz bizi daha da güçlendiriyor." dedi.

Kadın sporcular, Anneler Günü kapsamında bugün düzenlenecek turnuvada hem sahada mücadele edecek hem de kadınların azim ve dayanışmasını parkede yansıtacak.