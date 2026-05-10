ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
Sağlıkçı ailenin gurur tablosu: Aynı hastanede üç farklı branşta mesai

Meslek hayatına 33 yıl önce başlayan Naime ve Osman Yurdasucu çifti, kızları Emine Ceren ile aynı kurumda çalışmanın mutluluğunu yaşıyor. Aile fertleri; ameliyathane, anestezi ve eczane birimlerinde hastaların şifa bulması için birlikte ter döküyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2026 11:35, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2026 11:47
Anestezi teknikeri baba, hemşire anne ve eczacı kızları, Yozgat Şehir Hastanesi'nde omuz omuza mesai yapıyor.

Meslek hayatlarına 33 yıl önce Yozgat'ta başlayan ve burada tanışarak evlenen Osman ve Naime Yurdasucu çiftinin kızları Emine Ceren, Kayseri Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra 4 yıl önce Yozgat Şehir Hastanesi'ne atandı.

Ameliyathanede görevli hemşire Naime ve anestezi teknikeri Osman Yurdasucu çiftinin 28 yaşındaki kızları Emine Ceren, büyüdüğü hastane ortamında ailesiyle çalışmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.

Hastanede "Anneler Günü" sürprizi yaptığı annesine çiçek hediye eden Emine Ceren Yurdasucu, AA muhabirine, ailesinin mesleklerini severek yapmasının kendisini çok etkilediğini söyledi.

Yurdasucu, sağlık alanını tercih etmesinde anne ve babasının önemli rol oynadığını dile getirdi.

Anne ve babasıyla aynı hastanede görev yapmanın kendisi için anlamlı olduğunu belirten Yurdasucu, "Ailemle aynı hastanede olmak güven veriyor. Bazen yoğun bir gün içinde anne ve babamı görmek bana moral oluyor. Annem ve babam ameliyathanede, ben eczanede görev yapıyorum. Üçümüz de farklı alanlarda çalışsak da aynı amaca hizmet ediyoruz. Hastaların tedavi sürecine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Emine Ceren, sağlık alanında çalışmanın manevi olarak da güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, anne ve babasıyla aynı iş yerinde profesyonel davranmaya çalıştıklarını vurguladı.

Anne ve babasının tecrübelerinden de faydalandığını, bu durumun kendisine güç verdiğini kaydeden Yurdasucu, ailesiyle çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

- "Aynı iş ortamında olsa da kızımı sürekli merak ediyorum"

Anne Naime Yurdasucu ise mesleğinin sabır ve özveri gerektirdiğini belirtti.

Eşi ve kızıyla aynı hastanede olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden anne Yurdasucu, şunları kaydetti:

"Ben ameliyathanede hastaların sağlığıyla ilgilenirken, kızım da eczanede onların ilaç ve tedavi süreçlerine katkı sağlıyor. Gün içinde yoğunluktan dolayı görüşemiyoruz. Tabii ki birbirimizi de özlüyoruz. Küçük molalarda görüşmek bize mutluluk veriyor. Diğer kızım da sağlık eğitimi alıyor, inşallah o da mezun olduğunda aynı hastanede çalışma fırsatımız olabilir. Aynı iş ortamında olsa da annelik duygusuyla kızımı sürekli merak ediyorum. 'Acaba öğle yemeği yedi mi bugün yoğun çalıştılar mı' diye merak ediyorum. Anneler Günü dolayısıyla bugün bana çiçek getirip sürpriz yapması da beni çok mutlu etti."

Baba Osman Yurdasucu da eşi ve kızıyla aynı hastanede görev yapmanın ailesi için ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Kızlarının da kendileri gibi sağlık hizmetini seçmesinden dolayı gururlandığını söyleyen Yurdasucu, en büyük zevklerinin ise işe birlikte gelip gitmek olduğunu kaydetti.

