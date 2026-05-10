Meslek lisesi fabrika gibi çalışıyor: Hedef 40 kalem ürünle 20 milyon TL!

Samsun'da Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Atakimya, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmesine katkı sağlarken kamu kurumlarının temizlik ürünü ihtiyacının karşılanmasında da önemli rol üstleniyor.

Okulun Kimya Teknolojisi Alanı'nda yaklaşık 35 yıldır üretim yapan Atakimya'da yüzey temizleyici, sıvı el sabunu, kolonya, oda spreyi, banyo ve genel temizlik ürünleri başta olmak üzere 40 kalemde üretim gerçekleştiriliyor.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, okulun üretim faaliyetleriyle hem öğrencilerin mesleki beceri kazandıklarını hem de döner sermaye aracılığıyla ekonomik katkı sağlandığını söyledi.

Atakimya'nın artık marka değerine dönüştüğünü belirten Şahin, "Atakum Teknik Lisesinin Kimya Teknolojisi Alanı'nın Atakimya diye ülkemize mal olmuş bir marka değeri var. Bu markanın 35 yıllık geçmişi var. Buradaki öğretmenlerimizin, alan şefimizin, öğrencilerimizin ve okul idaremizin bugüne kadar getirmiş olduğu büyük bir sermaye bu." dedi.

Şahin, Atakimya'nın son yıllarda üretim ve ciro bakımından büyüdüğünü dile getirerek, "Atakimya olarak son yıllarda artan bir ivmeyle hem kilogram hem de ciro olarak üretimi artırıyoruz. Özellikle 2025 yılında İl Sağlık Müdürlüğümüzün, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün, Atakum'da faaliyet gösteren okullarımızın, Büyükşehir Belediyemizin ve çok sayıda vatandaşımızın ihtiyaçlarını büyük oranda giderdik." diye konuştu.

Geçen yıl kimya alanında yaklaşık 12 milyon lira ciro yaptıklarını anlatan Şahin, yapı bölümündeki okul sırası üretimiyle de 25-30 milyon lira civarında ciro elde edildiğini söyledi.

Hem katma değer üretiyor hem de devlet hazinesine katkıda bulunuyor

Şahin, "2025 hedefimizi fazlasıyla geçerek tutturduk. Burada 6-7 milyon lira civarında kar elde ederek devletimize de bu karın üçte ikisini gönderdik ve hazineye katkı sağladık. Okulumuz, bu anlamda hem katma değer üretiyor hem de devlet hazinesine katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Üretimde görev alan öğrenci ve öğretmenlere de ödeme yapıldığını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Bunu yaparken her ay üretimde çalışan öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ücret vererek çocukların ve öğretmenlerin emeğini yüceltmek, üretimi daha kaliteli ve daha samimi hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. 2026 yılı hedefimiz, 12 milyon liralık kimya teknolojileri ciromuzu 20 milyon liranın üzerine çıkarmak. Bunun için gerekli girişimlerimizi her alanda yaptık."

Samsun İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de sözleşme yaptıklarını belirten Şahin, bu kapsamda yurtlar başta olmak üzere Rize'deki okullar, hastane, belediye gibi tüm kamu kurumlarına temizlik ürünleri göndereceklerini söyledi.

Şahin, üretimde temel amaçlarının öğrencilerin daha fazla sahada yer almasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Burada esas aldığımız nokta, döner sermaye yönetmeliğinin bize verdiği imkanlar çerçevesinde olabildiğince fazla öğrenciyi bu üretim içerisinde kullanmak, hem mesleki becerilerini geliştirmek hem de ceplerine bir harçlık koymak." dedi.

"Haftanın 3 günü burada çalışıyorum"

Aylık üretim kapasitelerini 50 tona kadar yükselttiklerini belirten Şahin, geçen yıl ise yaklaşık 200-250 ton üretim yapıldığını söyledi.

Atakimya'da 5 öğretmen ve dönüşümlü olarak 25 öğrencinin görev aldığını ifade eden Şahin, 40 kalem ürünün daha çok okul, hastane ve kamu kurumlarının kurumsal tüketimine yönelik hazırlandığını dile getirdi.

Öğrencilerden Mehmet Özdemir de 11. sınıfta okuduğunu belirterek, "Burada deterjan, yüzey temizleyici, genel temizlik ürünü, banyo ürünü ve daha birçok ürün üretiyoruz. Haftanın 3 günü burada çalışıyorum. Yaklaşık 5 saat çalışıyoruz. Gelir de elde ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Tuna Anatay da dolum ve yükleme işlemlerinde görev aldığını anlatarak, "Burada dolum işlemi yapıyoruz. Bidonları tırlara yüklüyoruz. Şehirlere, hastanelere dağıtıyoruz. Yüzey temizleyici, kolonya ve oda spreyi gibi ürünler üretiyoruz. Gayet memnunuz. Gelecekte eczacı olmayı düşünüyorum, burada da bunun temellerini atıyoruz." diye konuştu.