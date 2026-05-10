Türkiye Hava Sahasından 33 milyar liralık rekor gelir

Türkiye'nin geçen yıl hava seyrüsefer hizmetleri kapsamında hava sahasının kullanımından sağladığı tutar yaklaşık 33 milyar lirayla rekor seviyeyi gördü.

EUROCONTROL Kuralları ve Maliyet Tabanı Uygulaması

Türkiye, üyesi olduğu Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) kuralları gereği, hava sahası kullanıcılarından tesis ve hizmetlerin kullanımı dolayısıyla harcama tahsilatı yapıyor.

Bu kapsamda EUROCONTROL'e üye ülkeler, her mali yıl için söz konusu harcamalarını içeren "maliyet tabanı"nı hazırlıyor. Söz konusu taban, personel maliyetleri, diğer cari giderler, amortismanlar ve sermaye maliyetinden oluşuyor.

Hava Sahası Kullanıcıları Nasıl Ücretlendiriliyor?

Hava seyrüsefer hizmetlerine yönelik maliyet tabanı üzerinden de hava sahası kullanıcıları ücretlendiriliyor. Bu maliyetler, Türkiye'ye ait hava seyrüsefer hizmetlerine ilişkin harcamaların geri ödeme tutarını teşkil ediyor.

Yıllık Gelirde Yüzde 53'lük Rekor Artış

Türkiye tarafından sunulan seyrüsefer hizmetleri kapsamında, geçen yıl hava sahasının kullanımına ilişkin yaklaşık 33 milyar 55 milyon lirayla rekor gelir elde edildi. Böylece, 2024 yılında 21 milyar 586 milyon 803 lira olan söz konusu tutar, yüzde 53 artış kaydetti.

Avrupa'nın En Çok Tercih Edilen İkinci Hava Sahası

Böylece Türkiye, "milli maliyet tabanının büyüklüğü endeksi"ne göre EUROCONTROL üyesi 42 ülke içinde 6'ncı sırada yer alırken "hava sahasına talep" sıralamasında ikinci oldu.

Sistem İçi Hizmet Birim Sayısında Yeni Rekor

Geçen yılın kasım ve aralık ayları ile bu yılın ocak ayında Avrupa hava sahasında en fazla birime hizmet veren ülke konumu sürdüren Türkiye, ilgili aylar bazında sistem içi hizmet birim sayısı rekorunu tazeledi.

EUROCONTROL üyelerinin bir önceki yıla kıyasla gözlemlenen hizmet birim sayısı büyüme oranı yüzde 5,5 olurken Türkiye'de bu oran yüzde 9,3'e ulaştı.

Stratejik Konum ve İnsan Kaynağının Başarıya Etkisi

Türkiye'de hizmet birim sayısı geçen yıl sonunda yaklaşık 21,869 milyon oldu.

Türkiye, artan iç hat talebi, altyapısı ve insan kaynağı sayesinde rekor elde etti. Ülke, jeopolitik konumu ve doğu-batı aksındaki hava trafiği açısından koridor niteliğinde olması nedeniyle yüksek değerde hizmet birim sayısı kazandı.