İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Belçika Kraliçesi'nden 428 şirketle Türkiye'ye ekonomi çıkarması
Belçika Kraliçesi'nden 428 şirketle Türkiye'ye ekonomi çıkarması
Türkiye Hava Sahasından 33 milyar liralık rekor gelir
Türkiye Hava Sahasından 33 milyar liralık rekor gelir
Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı
Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
İki kurumdan personel alım ilanı: İşte başvuru şartları ve tarihler!
İki kurumdan personel alım ilanı: İşte başvuru şartları ve tarihler!
9 günlük bayram tatili bereketi: Otellerde doluluk şimdiden yüzde 90
9 günlük bayram tatili bereketi: Otellerde doluluk şimdiden yüzde 90
İçişleri'nden Balıkesir Belediye Başkanı Akın'a soruşturma izni
İçişleri'nden Balıkesir Belediye Başkanı Akın'a soruşturma izni
Alım gücü düştü, kiralar enflasyonu solladı: Konutta 'kilit' çözülmüyor
Alım gücü düştü, kiralar enflasyonu solladı: Konutta 'kilit' çözülmüyor
AK Parti'de Öcalan'a 'statü' kapısı kapalı: İşte masadaki 'ara formül'
AK Parti'de Öcalan'a 'statü' kapısı kapalı: İşte masadaki 'ara formül'
Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu
Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu
SGK: Doğum sonrası destek süresi artırıldı
SGK: Doğum sonrası destek süresi artırıldı
Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Bakan Kurum: İklim krizi artık günlük hayatın merkezinde
Bakan Kurum: İklim krizi artık günlük hayatın merkezinde
Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
Bakan Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimin 16'da biri okulda geçiyor
Bakan Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimin 16'da biri okulda geçiyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

İstanbul'da Eyüpsultan merkezli yürütülen örgütlü suç soruşturmasında, aralarında 2 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 8 farklı kurşunlama ve yaralama olayına karıştığı tespit edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2026 12:37, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2026 12:39
Yazdır
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, yağma, mala zarar verme ve yaralama" suçlarına ilişkin geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde Eyüpsultan'da farklı tarihlerde meydana gelen toplam 8 ayrı olay mercek altına alındı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı, 4 ruhsatsız tabanca ile çalıntı bir motosiklet ele geçirildi

Devam eden çalışmalarda, "Akın Büfe" isimli iş yerine yönelik kurşunlama eyleminde kullanılan aracın sürücüsünün A.S olduğu tespit edildi. Söz konusu araçla gerçekleştirildiği belirlenen eylemler arasında; 14 Nisan 2026'da Eyüpsultan'daki Bella Lounge Cafe'ye yönelik kurşunlama, 30 Nisan 2026'da bir kişiye yönelik kasten yaralama, 1 Mayıs 2026'da Burak Auto Yıkama ve Burak Gayrimenkul isimli iş yerlerine yönelik silahlı saldırılar, 3 ve 5 Mayıs 2026'da Akın Büfe'ye yönelik tekrar eden kurşunlama olayları, 6 Mayıs 2026'da Üsküdar'da bir kişiye yönelik yaralama ve 9 Mayıs 2026'da Ataşehir'de bir kafeye yönelik kurşunlama olayı yer aldı.

Yapılan operasyonların genişletilmesiyle birlikte 8 şüpheli daha tespit edilerek 10 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen baskında yakalandı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e yükseldi. Şüphelilerden 2'sinin suça sürüklenen çocuk olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber