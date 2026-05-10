Tarlasını sürerken traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Manisa'nın Soma ilçesinde tarlasını sürdüğü sırada traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 79 yaşındaki çiftçi Süleyman Uysal olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Evciler Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazası can aldı. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Uysal (79), 45 NF 951 plakalı traktörüyle tarlasını sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Uysal aracın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süleyman Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından, jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.