Sınav, 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Bişkek'te 94 sınav merkezinde 445 bina ve 7 bin 178 salonda gerçekleştirildi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 176 bin 823 adayın başvurduğu sınavda, sayısal ve sözel testlerde 50'şer soru soruldu.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

2026-ALES/1 sonuçları, 5 Haziran'da açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Sonuçlar, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak.

ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.59' da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

2026-ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)