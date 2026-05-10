Kılavuz yayımlandı: Güzel sanatlar ile spor okulları için başvurular başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Güzel Sanatlar Müzik ve Spor Ortaokulları için öğrenci seçme kılavuzunu yayımladı. Yetenekli öğrencilerin ortaokul düzeyinde eğitime başlayabileceği bu okullar için başvuru süreci Haziran başına kadar devam edecek.
Adaylar, müzik ve spor yeteneği değerlendirme uygulaması için başvurularını 8 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde gerçekleştirebilecek.
Başvuru işlemleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) içerisinde yer alan "sınav ve nakil işlemleri" ekranı üzerinden çevrim içi yapılacak.
Yetenek değerlendirme uygulamaları ise 8-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Adaylar, başvuru sırasında aldıkları randevu tarih ve saatine göre, başvuru yapılan illerde belirlenen okullarda komisyonlar tarafından değerlendirilecek.
Yerleştirme sonuçları, 29 Haziran'da e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilecek. Başarılı olan ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz tarihlerinde tamamlayabilecek.