Kemal Kılıçdaroğlu, 7 yıl sonra kendisine yumruk atan isimle helalleşti
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir helalleşme hamlesi daha geldi. Kılıçdaroğlu, kendisine yumruklu saldırıda bulunan Yakup Karakoç ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. O Saldırı nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Karakoç yıllar sonra Kılıçdaroğlu'na ulaşarak görüşme talebinde bulundu.
ÖZÜR DİLENDİ, İKİLİ KUCAKLAŞTI
Kılıçdaroğlu'nun ofisinde gerçekleşen buluşmada o gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eden Karakoç, özür dileyerek helallik istedi. Kılıçdaroğlu da Karakoç'un özrünü kabul etti. İkili daha sonra kucaklaştı.