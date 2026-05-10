Arda Turan'dan tarihi başarı. Shakhtar, Ukrayna Ligi şampiyonu
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde şampiyon oldu.
Ukrayna Ligi'nin 27. haftasında SC Poltava ile teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.
Zirka Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 4-0'lık skorla Shakhtar Donetsk oldu.
BİTİME ÜÇ HAFTA KALA ŞAMPİYON
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Dmytro Kryskiv, 55 ve 61. dakikalarda Isaque Silva ile 67. dakikada Lassina Traore kaydetti.
Bu skorun ardından puanını 66'ya yüselten Shakhtar Donetsk, bitime 3 hafta kala Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
ARDA TURAN'DAN TARİHİ BAŞARI
Teknik direktör Arda Turan, kariyerinde ilk kez en üst lig şampiyonluğu yaşadı.
SEZON BAŞINDA SHAKHTAR'A GELMİŞTİ
Kariyerine Eyüpspor'da başlayan ve takımını 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan 39 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezonun başında Shakhtar Donetsk'in başına getirilmişti.
Turan, Eyüpspor'da çıktığı 84 maçta 1.77'lik puan ortalaması tutturmuştu.
4 SENEDE 3 ŞAMPİYONLUK
Shakhtar Donetks bu zaferle birlikte son 4 senede 3. kez şampiyonluğa ulaştı.
Ayrıca Shakhtar, 16. kez kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.