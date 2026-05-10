Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Akın hakkında verilen soruşturma iznine itiraz edecek

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kayseri'de deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kayseri'de deprem
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Yeni Haftada Havalar Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Havalar Nasıl Olacak?
Vergi Paketi TBMM gündeminde: Taksitler uzuyor, muafiyetler genişliyor
Vergi Paketi TBMM gündeminde: Taksitler uzuyor, muafiyetler genişliyor
Brent petrolde büyük düşüş: ABD-İran görüşmeleri fiyatları nasıl etkiledi?
Brent petrolde büyük düşüş: ABD-İran görüşmeleri fiyatları nasıl etkiledi?
ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
Belçika Kraliçesi'nden 428 şirketle Türkiye'ye ekonomi çıkarması
Belçika Kraliçesi'nden 428 şirketle Türkiye'ye ekonomi çıkarması
Türkiye Hava Sahasından 33 milyar liralık rekor gelir
Türkiye Hava Sahasından 33 milyar liralık rekor gelir
Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı
Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı
İki kurumdan personel alım ilanı: İşte başvuru şartları ve tarihler!
İki kurumdan personel alım ilanı: İşte başvuru şartları ve tarihler!
9 günlük bayram tatili bereketi: Otellerde doluluk şimdiden yüzde 90
9 günlük bayram tatili bereketi: Otellerde doluluk şimdiden yüzde 90
İçişleri'nden Balıkesir Belediye Başkanı Akın'a soruşturma izni
İçişleri'nden Balıkesir Belediye Başkanı Akın'a soruşturma izni
Alım gücü düştü, kiralar enflasyonu solladı: Konutta 'kilit' çözülmüyor
Alım gücü düştü, kiralar enflasyonu solladı: Konutta 'kilit' çözülmüyor
AK Parti'de Öcalan'a 'statü' kapısı kapalı: İşte masadaki 'ara formül'
AK Parti'de Öcalan'a 'statü' kapısı kapalı: İşte masadaki 'ara formül'
Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu
Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu
SGK: Doğum sonrası destek süresi artırıldı
SGK: Doğum sonrası destek süresi artırıldı
Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Bakan Kurum: İklim krizi artık günlük hayatın merkezinde
Bakan Kurum: İklim krizi artık günlük hayatın merkezinde
Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
Ana sayfaHaberler Siyasi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Akın hakkında verilen soruşturma iznine itiraz edecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın hakkında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan süsleme ve ışıklandırma işiyle ilgili iddialar üzerine soruşturma izni verildiği "usulsüz ihale" iddialarına yanıt verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mayıs 2026 18:32, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2026 18:32
Yazdır
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Akın hakkında verilen soruşturma iznine itiraz edecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında gündeme gelen ve İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili soruşturma izni verdiği ihale iddialarına ilişkin olarak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2024 Cumhuriyet Bayramı öncesi yapılan süsleme çalışmalarında, işin tamamlanmasının ardından ihale süreci başlatıldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı, son günlerde bazı medya organlarında yer alan haber ve yorumların, kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı amaçladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca belediye başkanları, ihale yetkilisi veya harcama yetkilisi sıfatını taşımamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu işin nasıl yapılacağına ilişkin Sayın Belediye Başkanımızın herhangi bir talimatı, yazılı emri ya da dahli bulunmamaktadır. Söz konusu işlemin tespitinin hemen ardından süreç derhal durdurulmuş, belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamış ve bu nedenle kamu zararı oluşmamıştır.

"Hukuki dayanaktan yoksun"

Konunun öğrenilmesiyle birlikte gerekli idari işlemler gecikmeksizin tesis edilmiştir. Bu kapsamda; ilgili Daire Başkanı görevden alınmış, hakkında idari soruşturma başlatılmış, disiplin Kurulu tarafından en ağır disiplin cezalarından biri olan 'kademe ilerlemesinin durdurulması' cezası verilmiş, cezai yönden gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla dosya Balıkesir Valiliği'ne intikal ettirilmiştir.

Öte yandan, geçmiş dönemlerde de benzer nitelikte usulsüzlüklerin yaşandığı, ancak o dönemlerde belediye başkanlarının sürece dahil edilmediği ve haklarında soruşturma izni de verilmediği bilinmektedir.

Buna rağmen, mevcut olayda Sayın Belediye Başkanımız hakkında soruşturma izni verilmesi dikkat çekici bulunmakta, söz konusu kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğu değerlendirilmektedir.

"Danıştay'ın benzer uyuşmazlıklarda verdiği emsal kararlar var"

Tüm bu hızlı, şeffaf ve hukuka uygun adımlara rağmen Sayın Belediye Başkanımız hakkında soruşturma izni verilmesi, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Konuya ilişkin gerekli itiraz ve başvurular önümüzdeki günlerde Danıştay nezdinde yapılacaktır.

Nitekim Danıştay'ın benzer uyuşmazlıklarda verdiği emsal kararlar da bulunmaktadır. Henüz ortada düzenlenmiş bir iddianame veya verilmiş bir mahkeme kararı bulunmaksızın, yalnızca idari bir karara dayanılarak yapılan haberlerin; masumiyet karinesini zedeleyici ve kamuoyunu yönlendirmeye yönelik olduğu değerlendirilmektedir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, Balıkesir halkının emanet ettiği kaynakları; şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuka bağlılık ilkeleri doğrultusunda yönetmeye devam edeceğimizi, kamu yararını her koşulda ön planda tutacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber