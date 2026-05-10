Yüksek sesli müzik cinayetinde acı görüntü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde aracında yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulup öldürülen İsmail Süzan'ın cenazesi, yıllarca direksiyonunda oturduğu çekici ile mezarlığa taşındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mayıs 2026 23:40, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2026 23:49
Balıkesir'in Erdek ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde işletmesi bulunan kaynak ustası A.T. (50) ile çekici hizmeti veren ve aracıyla bölgede bulunan İsmail Süzan (46) arasında iddiaya göre yüksek sesle müzik dinleme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

7 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. A.T., iş yerinden aldığı pompalı tüfekle evli ve 1 çocuk babası İsmail Süzan'a 3 el ateş etti.

Kasığından vurulan İsmail Süzan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Süzan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da sevk edildiği Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan İsmail Süzan, 9 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

CENAZESİ ÇEKİCİ ÜSTÜNDE TAŞINDI

İsmail Süzan için Erdek Yalı Camii'nde dün öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Süzan'ın aile yakınları, esnaf arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan A.T. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Namazın ardından yıllarca direksiyonun başında çalıştığı çekici araca konan Süzan'ın cenazesi, Erdek Şehir Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.

