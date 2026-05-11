Çakarlı araç kullanan kişiye 173 bin TL para cezası
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada gündem olan çakarlı araç görüntülerinin ardından harekete geçti. Adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ya da geçiş üstünlüğü izni bulunmayan şahsa ait araç tespit edilerek ağır idari yaptırım uygulandı.
Sosyal medyada çakar tertibatlı bir araç içerisinden paylaşım yapan B.E.P. isimli şahsa ilişkin görüntüler gündem olunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Emniyet, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde söz konusu şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ya da geçiş üstünlüğü bulunmadığını açıkladı.
Çakarlı araç tespit edilerek ilgili şahıs hakkında 173.392 TL idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik işlemler başlatıldı.
Emniyet: Mevzuata aykırı kullanıma müsamaha gösterilmeyecek
İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, geçiş üstünlüğü hakkının amacı dışında kullanımına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü ve mevzuata aykırı hiçbir kullanıma müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.