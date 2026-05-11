Müdahaleye giden Sağlık Ekibini Bıçakla Rehin Aldılar

Nevşehir 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde N.Ö'nün rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi.

Akşam saatlerinde ambulansla adrese giden sağlık ekibi, evde bulunan kardeşler E.Ö. ile Y.Ö. arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine zor anlar yaşadı. Kavga sırasında kardeşlerin bıçak tehdidiyle balkona kilitlediği sağlık çalışanları bir süre burada mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sağlık çalışanları balkondan çıkarılırken, bıçaklı saldırgan E.Ö. gözaltına alındı.

Kardeşi Y.Ö. de sağlık kontrolü için götürüldüğü Nevşehir Devlet Hastanesinden çıkarılırken görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırdı. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Y.Ö. de gözaltına alındı. Gazeteciler ve sağlık ekibi şüphelilerden şikayetçi oldu.