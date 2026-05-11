Türkiye'nin en pahalı ilçeleri belli oldu: 26 milyon lirayı geçti

Gayrimenkul piyasasında yaşanan hızlı değer artışı, özellikle büyükşehirlerin prestijli bölgelerinde ortalama konut fiyatlarını 20 milyon lira bandının üzerine çıkardı. Arsa maliyetleri, yüksek faiz ortamı ve artan inşaat giderleri nedeniyle İstanbul, İzmir ve Antalya'nın sahil şeritleri listenin en üst sıralarında yer aldı. Uzmanlar, arz kısıtlılığı ve yoğun talebin bu bölgelerdeki fiyat artışlarını desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

BEYKOZ LİSTENİN ZİRVESİNDE YER ALDI

Açıklanan verilere göre Türkiye'nin en pahalı ilçesi, 26,5 milyon liralık ortalama konut fiyatıyla İstanbul Beykoz oldu. Onu 22 milyon lira ile Sarıyer ve 21,5 milyon lira ile Beşiktaş takip etti. İzmir'in en pahalı noktası 19,6 milyon lira ile Çeşme olurken, Antalya'nın en değerli bölgesi 19,3 milyon lira ile Kaş olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'NİN KONUT FİYATI EN YÜKSEK 20 İLÇESİ

Yapılan son pazar analizine göre konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler şu şekilde sıralandı:

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR - 8.815.905 TL

İZMİR / MENDERES - 8.887.458 TL

İZMİR / FOÇA - 9.001.916 TL

İSTANBUL / ATAŞEHİR - 9.077.200 TL

ANTALYA / KONYAALTI - 10.020.915 TL

İZMİR / KARABURUN - 10.282.272 TL

ANTALYA / KEMER - 11.899.102 TL

İSTANBUL / ÜSKÜDAR - 12.199.166 TL

İZMİR / NARLIDERE - 12.464.400 TL

İSTANBUL / ADALAR - 13.230.080 TL

İSTANBUL / ŞİLE - 15.313.696 TL

İSTANBUL / BAKIRKÖY - 16.678.620 TL

İZMİR / URLA - 18.451.825 TL

İSTANBUL / KADIKÖY - 19.058.400 TL

İZMİR / GÜZELBAHÇE - 19.240.896 TL

ANTALYA / KAŞ - 19.345.991 TL

İZMİR / ÇEŞME - 19.681.040 TL

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - 21.541.105 TL

İSTANBUL / SARIYER - 22.035.461 TL

İSTANBUL / BEYKOZ - 26.552.554 TL