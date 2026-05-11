2026 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
Mavi Vatan yasalaşıyor: Yunan basını alarma geçti, AP'ye koştular

Türkiye, 1982 tarihli Karasuları Kanunu'ndan 44 yıl sonra denizlerdeki egemenlik haklarını kapsamlı bir yasal çerçeveye oturtmaya hazırlanıyor. "Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu" adıyla hazırlanan taslak, başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere Türkiye'nin kıyısı bulunduğu tüm denizleri kapsıyor. Taslağın TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 08:50, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 08:20
Karadeniz ve Akdeniz'de 12 Mil, Ege'de 6 Mil

Kanun taslağına göre Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'deki karasularını 12 deniz mili, Ege'deki karasularını ise 6 deniz mili olarak yasa maddesi haline getiriyor. Taslak aynı zamanda kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölgeye ilişkin kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Bu düzenlemeyle birlikte münhasır ekonomik bölgelerdeki her türlü ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyet Türkiye'nin iznine bağlı hale gelecek.

Cumhurbaşkanı'na 'Özel Statülü Deniz' Yetkisi

Taslağın öne çıkan maddelerinden biri, Cumhurbaşkanı'na tanınan yeni yetki. Buna göre Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları "Özel Statülü Deniz" olarak ilan edebilecek. Bitişik bölge ilan edilen alanlarda ise gümrük, maliye, göç, sağlık ve kültür varlıklarının korunması konularında Türkiye münhasır yetkili konuma geliyor.

Boğazlar ve Montrö

Kanun, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nin Türk iç sularının ayrılmaz parçası olduğunu bir kez daha hukuki zemine oturtacak. Taslakta, Montrö Boğazlar Sözleşmesi dahil Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve yetkilerin saklı tutulacağı hükmüne yer verildiği belirtiliyor. Buna göre yabancı gemilerin Türk boğazlarından uğraksız geçişleri mevcut sözleşme ve mevzuat çerçevesinde sürecek.

Yunan Basını Alarma Geçti: 'Casus Belli'ye Benzer Hamle'

Türkiye'nin yasa hazırlığı, Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Kathimerini gazetesi, söz konusu taslağı Atina'nın "casus belli'ye benzer bir hamle" olarak değerlendirdiğini yazdı. Gazete ayrıca Yunanistan Parlamentosu'nun UNCLOS'u Mayıs 1995'te onayladığını, bir hafta sonra ise TBMM'nin Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline çıkarmasını "savaş nedeni" sayan kararı kabul ettiğini hatırlattı.

Pentapostagma haber sitesi ise konuyu "Mavi Vatan hayata geçiyor, Türkiye'den meydan okuma" başlığıyla ele alarak Türkiye'nin Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) baskı uygulamayı amaçladığını ileri sürdü.

PASOK'lu Avrupa Parlamenteri'nden Yaptırım Çağrısı

Yunanistan merkezli SKAI'nin haberine göre PASOK'lu Avrupa Parlamentosu üyeleri, Türkiye'nin söz konusu yasa tasarısını kabul etmesi halinde Türk hükümeti üyelerine yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Giannis Maniatis, Nikos Papandreou, Sakis Arnaoutoglou ve Nikolas Farantouris imzalı soru önergesinde, yasanın "iki AB üyesi ülkenin egemenlik haklarını doğrudan ihlal edeceği ve Ege ile Doğu Akdeniz'de yeni bir gerilim alanı oluşturacağı" öne sürüldü.

İsrail merkezli The Marker ise konuyu "Yeni Orta Doğu" başlığıyla değerlendirerek yasal düzenleme hazırlığının Yunanistan-Türkiye-GKRY arasındaki gerilimleri yeniden alevlendirebileceği görüşüne yer verdi.

