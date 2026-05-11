2026 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
Türkiye'ye yeni stadyum geliyor

Yapımı süren 17 bin 500 kişilik yeni stadyumda çalışmalar devam ediyor. Deprem güvenliği ön planda tutularak inşa edilen tesisin, 2027-2028 sezonunda hizmete açılması planlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 08:36, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 09:22
Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden 17 bin 500 seyirci kapasiteli yeni stadyumun, 2027-2028 sezonunda hizmete açılması bekleniyor.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde inşa edilen Kahramanmaraş Stadyumu, tamamlandığında spor karşılaşmalarının yanı sıra farklı etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek şekilde kullanılacak.

PROJEDE ÇOK SAYIDA BİRİM VAR

Toplam 105 bin metrekarelik alan üzerine kurulan projede; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimleri, seyirci ve sporcu fuayeleri, hizmet alanları, soyunma odaları, iki ısınma salonu, üç antrenman salonu, iş yerleri ve mescitler bulunacak.

TOKİ İnşaat Uzmanı Taha Selvi, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirtti.

İNŞAATIN YÜZDE 35'İ TAMAMLANDI

İnşaatın yüzde 35 seviyesine ulaştığını ifade eden Selvi, "17 bin 500 kişilik Kahramanmaraş Stadyumu'nda imalatlarımız devam ediyor. Planlamalarımıza göre stadımızın 2027-2028 sezonunda açılması öngörülüyor" dedi.

Prekast üretimlerinin sürdüğünü aktaran Selvi, çelik çatı ve cephe çalışmalarının da başladığını söyledi.

DEPREM GÜVENLİĞİ VURGUSU

Projede sosyal donatı alanlarının da yer aldığını belirten Selvi, stadyum çevresinde ilerleyen süreçte spor komplekslerinin yapılacağını ifade etti.

Selvi, "Proje kapsamında sosyal donatı alanlarımız bulunuyor. İlerleyen süreçte çevresinde spor kompleksleri de yer alacak. Stadyum içerisinde antrenman sahaları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası da bulunacak. Stat, 19 metre uzunluğundaki 2 bin 233 fore kazığın üzerinde yükseliyor" ifadelerini kullandı.

