Aziz Yıldırım'ın seçim hesabı askıya alındı

Fenerbahçe'de 4 kulvarda 1 kupa ile tamamlanan sezonun ardından gözler 6-7 Haziran'da yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurula çevrildi.

Sarı lacivertli camia, seçime Hakan Safi ve Aziz Yıldırım yarışı ile girecek. Fenerbahçe'de 20 yılı aşkın süre başkanlık yapan ve yeniden aday olan Aziz Yıldırım, duyuru ve resmi açıklamalarını yapacağı sosyal medya hesabını aktif hale getirmişti.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde kullanacağı X hesabı askıya alındı. Yetkililer, hesabın aktif edilmesi için gerekli çalışmaları başlattı. Kısa süre içerisinde aktif olacağı söylendi. X hesabının askıya alınma gerekçesinin yoğun ve ani etkileşim kaynaklı olduğu da ifade edildi.