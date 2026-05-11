2026 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
Ana sayfa

Zayıflama iğnesi Ozempic'e ABD'de binlerce dava açıldı

Ozempic başta olmak üzere GLP-1 tabanlı zayıflama iğneleri dünyada giderek daha yaygın kullanılıyor. Ancak sosyal medyada dolaşan ve uzman çevrelerinde de yankı bulan bir paylaşım, bu ilaçların ciddi şekilde göz ardı edilen risklerine dikkat çekiyor. Uzmanlar, "Zayıflama iğnesi kullanmak isteyenler için bu bilgiler son derece önemli" uyarısında bulunuyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 09:27, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 09:28
Ozempic aleyhine ABD'de 3.636 dava açıldı. JAMA araştırması, mide felci ve pankreatit riskini ortaya koydu. Uzmanlar, zayıflama iğnesine başlamadan önce bağırsak sağlığını değerlendirmeyi öneriyor

ABD'de 3.600'den Fazla Dava: Temel Şikayet Mide Felci

Ozempic aleyhine ABD'de bu ay itibarıyla 3.636 aktif dava bulunuyor. Davaların büyük çoğunluğunun ortak gerekçesi, tıp dilinde gastroparesis olarak adlandırılan mide felci. Hastaların, ilaca başlamadan önce bu riskten haberdar edilmediği ileri sürülüyor.

Ozempic Bağırsakta Ne Yapıyor?

Ozempic, vücutta GLP-1 adlı hormonu taklit ediyor. Bu hormon mide boşalmasını yavaşlatarak tokluk hissini uzatıyor ve iştahı kısıyor; ilaç bu yönüyle gerçekten işe yarıyor.

Ancak bağırsağın kendi sinir sistemi olan enterik sinir sistemi, bu türden uzun süreli bir baskılamaya dayanacak biçimde yapılanmamış. Araştırmalar, ilacı kullananların yüzde 40 ile 70'inin mide ekşimesi, kronik ishal veya kabızlık gibi sindirim sistemi şikayeti bildirdiğini ortaya koyuyor. Gastroparesis durumunda yiyecek midede hareket etmeden saatlerce kalabiliyor.

2023 JAMA Araştırması: 4 Kat Mide Felci, 9 Kat Pankreatit Riski

2023 yılında JAMA'da yayımlanan çalışma, GLP-1 agonistlerinin diğer kilo verme ilaçlarına kıyasla neredeyse 4 kat daha fazla gastroparesis (mide felci) ve 9 kat daha fazla pankreatit riski taşıdığını ortaya koydu.

2026 Araştırması: Bağırsak Mikrobiyomunuz Sonucu Belirliyor

2026'da yayımlanan araştırmalar, ilaca başlamadan önceki bağırsak mikrobiyomunun durumunun ilacın ne kadar etkili çalışacağını doğrudan etkilediğini gösteriyor. Bağırsak disbiyozu, irritabl bağırsak sendromu (IBS), şişkinlik veya düzensiz dışkılama gibi sorunları olan kişilerin daha az kilo verdiği, kan şekeri kontrolünün daha güç sağlandığı ve yan etki riskinin daha yüksek olduğu bildiriliyor.

Uzmanlar Ne Diyor?

Konuyla ilgilenen hekimler, hastalara ilaç yazmadan önce bağırsak sağlığının kapsamlı biçimde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. "Bu kişinin bağırsak sağlığı, aylarca mide boşalması yavaşlatılmadan önce gerçekten nasıl?" sorusunun doktorlar tarafından sorulmadığı dikkat çekiliyor.

İlaca Başlamadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli?

Uzman görüşleri doğrultusunda, GLP-1 tabanlı zayıflama ilaçlarına başlamadan önce şu adımların değerlendirilmesi öneriliyor:

Bağırsak sağlığının kapsamlı biçimde değerlendirilmesi, zencefil gibi mide hareketliliğini destekleyen besinlerin diyete eklenmesi, motiliteyi desteklemek için magnezyum takviyesinin göz önünde bulundurulması ve bağırsak astarına zarar verdiği bilinen ultra işlenmiş gıdaların bırakılması.

Sonuç: Doktor Kontrolü Şart

Bu ilaçlar obezite ve tip 2 diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarında hayat kurtarıcı olabilir. Ancak uzmanlar, bağırsak sağlığı göz ardı edilerek başlanan bir tedavinin riskleri ciddi ölçüde artırdığını vurguluyor. Karar vermeden önce mutlaka bir hekim gözetiminde kapsamlı bir değerlendirme yapılması tavsiye ediliyor.

