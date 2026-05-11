Motorine yarın zam geliyor

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre motorin grubunda fiyat artışı bekleniyor. 9 Mayıs'ta litre başına 5,52 TL düşüşle büyük bir indirim yaşayan motorin fiyatlarında bu kez yukarı yönlü bir hareket öngörülüyor.

12 Mayıs Salı'dan İtibaren Zam Bekleniyor

Memurlar.net'in sektörden aldığı bilgilere göre 12 Mayıs 2026 Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,71 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. Ancak Eşel Mobil Sistemi gereği pompaya yansıması beklenen tutar 1,10 TL olarak öngörülüyor. Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağına ilişkin nihai kararın üst makamlarca verileceği belirtiliyor.

Benzinde Değişiklik Yok

11 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.