Kurban Bayramı Öncesi En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte otomobil piyasasında yeniden hareketlilik yaşanması bekleniyor. ABD-İran geriliminin oluşturduğu küresel belirsizlik nedeniyle son dönemde bekleme eğiliminde olan tüketicilerin, bayram öncesinde araç alımına yönelmesi öngörülüyor.

Bayram öncesi otomobil piyasasında hareketlilik beklenirken, distribütörlerin zamları ertelemesiyle en uygun fiyatlı sıfır otomobiller de netleşti. Listede en uygun model 1 milyon 295 bin liralık fiyatıyla Dacia Sandero oldu.

Öte yandan altın fiyatlarındaki gerileme, yatırımcıları yeniden değerlenme beklentisiyle altın piyasasına yönlendiriyor. Bu durum, konut ve otomobil satışlarının gerilemesine zemin hazırlıyor. Satışlardaki düşüşü fırsata çevirmek isteyen otomotiv distribütörleri ise Mayıs ayında bir kısım modele zam yapmaktan vazgeçti. Böylece sıfır araç almayı planlayanlar için en uygun fiyatlı modeller netleşmiş oldu.

Listede en uygun fiyatlı model olarak Dacia Sandero 1 milyon 295 bin lira ile öne çıkıyor. Yerli otomobil Togg T10X ise 1 milyon 869 bin 48 lira fiyatıyla listenin orta bandında yer alıyor.

FİYATI EN UYGUN MARKA VE MODELLER ŞÖYLE