Altındağ Belediye Başkanı'ndan sendikaya: Haram zıkkım olsun

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Hizmet-İş (Hak-İş) Sendikası'na 67 milyon TL faiz ödemek zorunda kalındığını açıklayarak sendika yönetimine sert bir tepki gösterdi.

34 Milyonluk Borç, 67 Milyonluk Faize Dönüştü

Tiryaki'nin açıklamasına göre 2019-2024 döneminde personel maaşlarından kesilmesine karşın Hizmet-İş Sendikası'na ödenmeyen 34 milyon TL'lik aidat borcu, görevi devraldıktan sonra tamamen ödendi. Ancak sendika, tahsil edemediği bu borca karşılık 67 milyon TL faiz talep ederek mahkemeye başvurdu ve karar aldırdı. Belediye, asıl borcun iki katına ulaşan bu faizi de ödemek zorunda kaldı.

Veysel Tiryaki: 'Düpedüz Tefeciliktir'

Tiryaki, yaptığı açıklamada bu durumu kabul edilemez bulduğunu vurgulayarak "Bu durum faiz talep etmenin ötesinde düpedüz tefeciliktir" dedi. Belediye başkanı, ana parayı ödemelerine rağmen yüzde 90 oranında faiz talep eden tarafın yine Hizmet-İş Sendikası olduğuna dikkat çekerek mağdur olanın Altındağ Belediyesi ve dolayısıyla Altındağ halkı olduğunu ifade etti.

Veysel Tiryaki: 'Haram Zıkkım Olsun'

Tiryaki, öfkesini açık bir dille ortaya koyarak "Altındağ halkının ve tüyü bitmemiş yetimin hakkı olarak gördüğümüz bu para bugün Hizmet-İş Sendikası'nın hesabına geçmiştir. Tek diyeceğim: Haram zıkkım olsun" ifadelerini kullandı.

Sendika Genel Başkanına Hakkını Helal Etmedi

Tiryaki, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika yönetimine Altındağ Belediyesi ve halkı adına hakkını helal etmediğini kamuoyuyla paylaştı. 67 milyon TL faiz bedelini ödemelerine karşın yasal haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.