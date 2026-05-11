2026 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
15 Mayıs Milli Aile Haftası olarak tüm Türkiye'de kutlanacak

Türkiye genelinde 15 Mayıs Cuma günü "Milli Aile Haftası" olarak kutlanacak. "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu doğrultusunda başlatılan yeni süreçte, aile yapısının güçlendirilmesi ve nüfus politikalarının desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 09:53, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 09:54
"Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında 2026-2035 yıllarını kapsayan stratejik bir sürece girildi. Bu yeni dönemle birlikte, aile kurumunun devlet politikalarının ana eksenine yerleştirilmesi öngörülüyor.

Toplumsal dinamikleri ve nüfus yapısını korumaya yönelik tüm çalışmaların, aileyi güçlendirecek ve destekleyecek bir yaklaşımla yürütülmesi temel strateji olarak benimsendi.

Gelecek nesillere temel toplumsal değerlerin aktarılmasında kilit rol oynayan aile yapısı, yeni dönemde Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarının da belirleyici unsuru olacak.

Uluslararası alanda "Aile Diplomasisi" trafiği

Türkiye'nin aile yapısını koruma ve güçlendirme vizyonu uluslararası platformlara da taşınıyor. Küresel ölçekte yürütülen "aile diplomasisi" faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar 186 ülke ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Bu temaslar neticesinde, aile politikaları üzerine iş birliğini içeren 23 ayrı mutabakat zaptı imzalanarak küresel bir farkındalık ağı oluşturuldu.

Her yıl mayıs ayının son haftasında kutlanacak Milli Aile Haftası ile hem toplumsal bilincin artırılması hem de 10 yıllık vizyon hedeflerinin sahaya yansıtılması planlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak tüm Türkiye'de kutlanacağını ifade etti.

Bakan Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda 2026-2035 dönemini kapsayan bir sürece girdiklerini ifade ederek, "Aileyi devlet aklının merkezine koymuş olduk. Bütün politikalarımızı aileyi güçlendiren, nüfusu güçlendiren, nüfusu destek olacak şekilde bundan sonraki süreçlerde de o doğrultuda yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Gelecek nesillere en büyük değerlerin aile içinden aktarıldığını vurgulayan Bakan Göktaş, küresel çapta aile diplomasisiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini, bugüne kadar 186 ülke ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini, 23 mutabakat zaptı imzaladıklarını söyledi.

