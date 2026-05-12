SGK'dan yeni analık sigortası genelgesi

Doğum Sonrası İstirahat 16 Haftaya Çıktı

22 Nisan 2026 tarihli ve 7578 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 15 ve 18. maddelerinde değişiklik yapıldı. Buna göre doğum sonrası istirahat süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

Geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalı çalışanın hastalık, iş kazası, meslek hastalığı veya analık gibi nedenlerle geçici olarak çalışamaz hale gelmesi durumunda SGK tarafından günlük olarak ödenen bir para yardımıdır. Analık sigortası kapsamında ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, doğum yapan sigortalı kadının istirahat süresince uğradığı gelir kaybını telafi etmeye yönelik olup sigortalının günlük kazancı esas alınarak hesaplanmaktadır.

İki Ayrı Gruba Farklı Uygulama

SGK, genelgeyle bu değişikliğin sigortalılara nasıl uygulanacağını iki ayrı grupta açıkladı.

Süresi Devam Edenler: Başvurusuz Uzatma

1 Mayıs 2026 itibarıyla doğum sonrası istirahat süresi henüz tamamlanmamış olan sigortalıların raporlarının bitiş tarihleri herhangi bir başvuru yapılmasına gerek kalmaksızın 8 hafta (56 gün) uzatılacak.

Süresi Sona Erenler: Ödenek Hakkı

1 Mayıs 2026 tarihinden önce doğum sonrası istirahat süresi sona ermiş olan sigortalılardan analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanmış olup 7578 sayılı Kanun kapsamında analık izni kullanan 4/1-(a) kapsamındaki sigortalılara, 8 haftayı geçmemek üzere çalışmadıkları günler için analık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek.

Çoğul Gebelikte İlave Süre

Genelge ayrıca çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık sürenin ilave edilerek çalışılmadığı her gün için ödeneğin ödeneceğini de hükme bağladı.