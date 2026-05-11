2026 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
Altın haftaya düşüşle başladı

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 809 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 10:38, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 10:39
Cuma günü gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 6 bin 827 liradan tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 809 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 180 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 590 liradan satılıyor.

Geçen hafta yüzde 2'nin üzerinde yükselen altının onsu da yüzde 1,1 azalışla 4 bin 668 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Taraflar arasında anlaşmanın olmaması kıymetli madenleri baskılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

