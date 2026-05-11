Yarın 3 ilçe belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak

Afyonkarahisar Belediye Başkanı yarın Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılması beklenirken, beraberinde CHP'li 6 meclis üyesinin de istifa edeceği öğrenildi. Bu isimlerin parti değiştirmesi durumunda CHP'nin üye sayısının 17'ye düşmesi, AK Parti'nin ise 18'e yükselmesi bekleniyor.

Burcu Köksal Salı Günü Rozet Takacak

İddialara göre Burcu Köksal, salı günü gerçekleştirilecek AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda partiye katılacak. Ancak Köksal cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Burcu Köksal'la Birlikte 6 Meclis Üyesi de Beraberinde Geçiyor

Yeni kulis bilgilerine göre Burcu Köksal'la birlikte CHP'li 6 belediye meclis üyesi de partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılacak. Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nde mevcut tabloya göre CHP'nin 23, AK Parti'nin 12, MHP'nin ise 2 meclis üyesi bulunuyor.

Mecliste Çoğunluk El Değiştirecek

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde CHP'nin meclisteki üye sayısı 17'ye gerilerken AK Parti'nin üye sayısı 18'e yükselecek. Belediye Başkanı Köksal'ın da AK Parti'ye geçmesiyle birlikte AK Parti, Afyonkarahisar Belediyesi'nde hem yönetimde hem mecliste sayısal üstünlüğü ele geçirmiş olacak.

3 İlçe Belediye Başkanı Daha Geçiyor

Kulis bilgilerine göre Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu ve Karaadilli Belediye Başkanı Hüseyin Şahin de CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacak. Yapılan görüşmelerde ilçe belediye başkanlarının CHP'nin siyasi tutumundan rahatsızlık duydukları ifade edildi. Konuya ilişkin başkanlardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.