Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu
Saadet Partisi'ne mutlak butlan davasında karar çıktı

Saadet Partisi'nin son kongresinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan 'mutlak butlan davası' mahkeme tarafından reddedildi.

Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 12:58, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 12:59
Saadet Partisi'nin 2024 yılında gerçekleştirilen 9. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin usulsüzlük iddialarıyla ilgili açılan davada karar çıktı.

Parti yönetimine kayyım atanması talebiyle yapılan başvuru mahkeme tarafından reddedildi.

Kayyım talebi mahkemeye sunuldu

Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024'te yapılan 9. Olağan Büyük Kongresi yargıya taşınmıştı. Eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve beraberindeki isimlerin açtığı davada kongrenin usulsüz olduğu öne sürülerek partiye 3 kişilik kayyım heyeti atanması talep edilmişti.

'Delegelikler düştü' iddiası

Mehmet Necip Yavuzer'in konu hakkında daha önce yaptığı açıklamalarda, 9. Olağan Kongrede 1.026 kişinin oy kullandığı, fakat delegeliği düştüğü iddia edilen 789 kişinin çıkarılması halinde geçerli delege sayısının 237'ye düşeceği öne sürülmüştü.

