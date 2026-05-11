İçişleri Bakanı Çiftçi'den FETÖ ile mücadele vurgusu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Moğolistan arasında gerçekleştirilen Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 10. Dönem Toplantısı kapsamında Moğolistan'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Amarsaikhan ile görüştü.

Görüşmede, iki kurum arasında geçmişe dayanan bir işbirliği olduğunu belirten Çiftçi, bu kapsamda önceki dönemlerde imzalanan Güvenlik İş Birliği Anlaşması ve Ek Protokolü, Göç İdaresi Başkanlığı ile Moğolistan Göç Servisi arasında Ortak Niyet Beyanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetimi Kurumu arasında Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın, bu işbirliğinin birer yansıması olduğunu ifade etti.

Çiftçi, gerçekleştirilen ikili görüşmede, FETÖ konusuna dikkati çekerek, FETÖ'nün Türkiye'de demokrasiyi, anayasal düzeni ve millet iradesini hedef almaktan ibaret bir örgüt olmadığını, aynı zamanda faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde "sinsice" kendi çıkarlarına hizmet edecek örgüt mensuplarını devşirmek üzere hareket ettiğini vurguladı.

Moğolistan'ın, FETÖ ile mücadele noktasında Türkiye'nin yanında yer almış olmasından ve bu hain terör örgütü için faaliyet gösterenleri ülke dışına çıkarmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi, ancak FETÖ'nün Almanya merkezli bir paravan şirket aracılığıyla okullar üzerinde devam eden bir kontrolünün olduğunu ve iki ülkenin ulusal güvenlik çıkarları adına bunun sona erdirilmesi beklentisi içerisinde olduklarını aktardı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, yurt dışında nitelikli, şeffaf ve güvenilir eğitim faaliyetlerini desteklemeye büyük önem verdiklerini vurgulayarak, bu amaçla kurulan Türkiye Maarif Vakfının, Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışında eğitim kurumu açma yetkisine sahip temel kurum olduğunu hatırlattı.

Çiftçi, Türkiye Maarif Vakfının Moğolistan'da tüzel kişilik kazanmasına, eğitim faaliyetlerine başlayabilmesine ve uygun görülmesi halinde FETÖ iltisaklı okulların devri için gerekli yasal zemini oluşturacak Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına işaret etti.