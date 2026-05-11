CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti

CHP Merkez Yönetim Kurulu, AK Parti'ye katılması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmesine karar verdi. Kararı duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Şimdi güle güle nereye giderse gitsin" dedi.

MYK toplantısında alınan kararla Köksal, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

"Genel başkanımızın telefonuna dahi yanıt vermiyor"

Zeynel Emre, MYK'da konunun değerlendirildiğini belirterek Köksal'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla CHP'de değil. MYK böyle bir şeyi kabul edilemez buldu, bunu tartıştık. Sayın genel başkanımızın telefonuna dahi yanıt vermiyor. Orada yaşananlar normal bir süreç değil. Yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi duyurmak isteriz. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin."