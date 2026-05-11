Dünya sinemacılarına Türkiye'de film çekme daveti

79. Cannes Film Festivali'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğinde "Türkiye Invites You" resepsiyonu düzenlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 15:12, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 15:12
Sinema Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dünya sinema endüstrisinin prestijli buluşmalarından biri olan festivalde Türkiye, filmlerin yanı sıra güçlü sinema endüstrisi, uluslararası ortak yapım vizyonu ve sektör buluşmalarıyla da dikkati çekecek.

Düzenlenecek resepsiyon ve özel etkinlikler, dünya sinema endüstrisinin önde gelen yapımcı, yönetmen, festival yöneticileri, satış ajansları ve uluslararası sektör profesyonellerini Cannes'da bir araya getirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sinema Genel Müdürü Birol Güven, festivalde yapılacak etkinliklerin tek amacının dünya sinemacılarını Türkiye'ye davet etmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Onlara neden Türkiye'nin çok önemli ve avantajlı bir film lokasyonu olduğunu anlatmak, Türkiye'nin şehirlerini tanıtmak istiyoruz. Son bir yıl içinde TGA için gerçekleştirdiğimiz micro dramalar, aslında Türkiye'nin eşsiz film lokasyonlarını anlatıyor. Orada bu lokasyonları göstereceğiz. Cannes'a bu dramalarda rol alan ve alacak ünlü starlarımızla birlikte dünya sinemasının önde gelen isimlerini Türkiye'ye davet etmeye gidiyoruz.

Türkiye'nin uluslararası ortak yapım potansiyelini, teknik olanaklarını ve sinema endüstrisinin onlara sunduğu avantajları anlatmaya gidiyoruz. Hepimizin tek bir derdi var ülkemizi ve ülkemiz sinemasını tanıtmak, temsil etmek, onları güzel ülkemize davet etmek ve filmlerini Türkiye'de çekmelerini sağlamak. Ülkemizin tanıtımı için yaptığımız bu etkinlik davetimizi hiçbir maddi talepte bulunmadan kabul eden değerli oyuncu arkadaşlarımıza ve onların menajerlerine özellikle çok teşekkür ederim."

Resepsiyon ve etkinlikler 15-17 Mayıs'ta düzenlenecek

Festival kapsamında düzenlenecek resepsiyon ve etkinlikler 15-17 Mayıs'ta Cannes'daki farklı mekanlarda gerçekleştirilecek.

Başarılı dizi ve sinema oyuncuları Caner Cindoruk, Dilan Çiçek Deniz, Engin Akyürek, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel ve Sinem Ünsal etkinliklerde uluslararası konuklarla bir araya gelecek.

Carlton Hotel Rüya Restaurant'ta gerçekleştirilecek resepsiyonda Türkiye'nin uluslararası yapımlara sunduğu güçlü prodüksiyon altyapısı, deneyimli sektör yapısı, teşvik imkanları ve film lokasyonları tanıtılacak. Etkinliğe katılacak konuklar, Türk gastronomisinin zenginliğini vurgulayacak Türk yemeklerinden oluşan menüyü, Türk oyuncular ile tadacak.

İstanbul'dan Kapadokya'ya, Ege kıyılarından antik kentlere uzanan çekim mekanları da dünya sinema sektörünün önde gelen isimleriyle buluşturulacak.

Festival kapsamında düzenlenen Cannes Film Marketi (Marche du Film) alanında ise Sinema Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan Türkiye Standı, 12-20 Mayıs'ta ziyaretçileri ağırlayacak.

Türkiye'den satış ajansları ve sektör temsilcilerinin yer alacağı stantta, Türk filmlerinin uluslararası dolaşımını artırmaya yönelik görüşmeler gerçekleştirilecek, yabancı sektör profesyonellerine Türkiye'nin ortak yapım imkanları, teşvik sistemi, çekim süreçleri ve teknik altyapısına ilişkin bilgilendirmeler yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Film Yapım Teşvikleri Rehberi (Incentives Guide) ile yapımı tamamlanan ve hazırlık süreci devam eden Türk filmleri, yapım ve post-prodüksiyon şirketleri, satış ajansları ile Türkiye'de gerçekleştirilen festivallere ilişkin kapsamlı tanıtım materyalleri de stantta sektör temsilcilerine sunulacak.

