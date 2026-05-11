Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL
Sponsorlu İçerik
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Erdoğan: Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli telleri söküp attık
Erdoğan: Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli telleri söküp attık
2026-HMGS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-HMGS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti
İzmir'de belediye şirketi İzdoğa'ya operasyon: 5 gözaltı
İzmir'de belediye şirketi İzdoğa'ya operasyon: 5 gözaltı
Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu
Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu
Ayda 200 bin liraya yakın kazanıyorlardı. Kuryeler yeni sisteme isyan ediyor
Ayda 200 bin liraya yakın kazanıyorlardı. Kuryeler yeni sisteme isyan ediyor
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten ek ifade
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten ek ifade
Bakan Göktaş: Bakım alanında iş birliğine büyük önem veriyoruz
Bakan Göktaş: Bakım alanında iş birliğine büyük önem veriyoruz
Kurban Bayramı Öncesi En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu
Kurban Bayramı Öncesi En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu
Motorine yarın zam geliyor
Motorine yarın zam geliyor
Danıştay'da 8 üyenin emekli olması sonrasında gözler HSK'da
Danıştay'da 8 üyenin emekli olması sonrasında gözler HSK'da
SGK'ya borç taksiti 72 aya çıkarılacak
SGK'ya borç taksiti 72 aya çıkarılacak
Müdahaleye giden Sağlık Ekibini Bıçakla Rehin Aldılar
Müdahaleye giden Sağlık Ekibini Bıçakla Rehin Aldılar
Küçükbaş 18-30 bin TL, büyükbaş 140-400 bin TL arasında
Küçükbaş 18-30 bin TL, büyükbaş 140-400 bin TL arasında
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Kurban bayramı ikramiyeleri bu tarihte yatacak
Kurban bayramı ikramiyeleri bu tarihte yatacak
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kayseri'de deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kayseri'de deprem
Yeni Haftada Havalar Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Havalar Nasıl Olacak?
Vergi Paketi TBMM gündeminde: Taksitler uzuyor, muafiyetler genişliyor
Vergi Paketi TBMM gündeminde: Taksitler uzuyor, muafiyetler genişliyor
Brent petrolde büyük düşüş: ABD-İran görüşmeleri fiyatları nasıl etkiledi?
Brent petrolde büyük düşüş: ABD-İran görüşmeleri fiyatları nasıl etkiledi?
Belçika Kraliçesi'nden 428 şirketle Türkiye'ye ekonomi çıkarması
Belçika Kraliçesi'nden 428 şirketle Türkiye'ye ekonomi çıkarması
Türkiye Hava Sahasından 33 milyar liralık rekor gelir
Türkiye Hava Sahasından 33 milyar liralık rekor gelir
Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı
Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı
İki kurumdan personel alım ilanı: İşte başvuru şartları ve tarihler!
İki kurumdan personel alım ilanı: İşte başvuru şartları ve tarihler!
9 günlük bayram tatili bereketi: Otellerde doluluk şimdiden yüzde 90
9 günlük bayram tatili bereketi: Otellerde doluluk şimdiden yüzde 90
İçişleri'nden Balıkesir Belediye Başkanı Akın'a soruşturma izni
İçişleri'nden Balıkesir Belediye Başkanı Akın'a soruşturma izni
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından yürütülen soruşturmada, failin ailesine yönelik çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Tutuklu bulunan öğretmen annenin emeklilik başvurusunda bulunduğu öğrenilirken, emniyet müdürü babanın tüm özlük hakları elinden alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 15:42, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 16:11
Yazdır
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Kahramanmaraş'taki okul saldırganının kamuda öğretmen olarak çalışan tutuklu annesinin saldırıdan sonra emekli olmak için başvuruda bulunduğu öğrenilirken emniyet müdürü babasının bütün özlük haklarının elinden alındığı ortaya çıktı. Öte yandan okul saldırısı ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonun bu hafta Kahramanmaraş'a gelmesi ve incelemelerde bulunması da bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen, 9 öğrencinin yanı sıra 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, saldırganın da öldüğü saldırının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan araştırma komisyonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Meclis bünyesindeki komisyon çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili yürütülen soruşturmada failin ailesine yönelik yeni detaylar da ortaya çıktı.

Anne emeklilik talebinde bulunmuş

Soruşturmanın ilk aşamalarında tutuklanarak cezaevine gönderilen İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli ve babası Uğur Mersinli'ye yönelik adli süreç devam ediyor. Bu süreçte kamuda öğretmen olan anne Pınar Peyman'ın herhangi bir özlük hakkı kaybı yaşamadığı, kendi talebi doğrultusunda emeklilik için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Babanın özlük hakları elinden alınmış

Ayrıca saldırganın 1. Sınıf Emniyet Müdürü babası Uğur Mersinli'nin tüm özlük haklarının sonlandırıldığı ortaya çıktı.

Komisyon Kahramanmaraş'a gelecek

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun Kahramanmaraş ayağından sorumlu olacak AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve beraberindeki milletvekili heyetinin bu hafta içerisinde Kahramanmaraş'a gelerek incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Heyetin kentte gerçekleştireceği temaslarda olayın yaşandığı okul çevresinde inceleme yapması, ilgili kurum temsilcileriyle görüşmesi ve süreçle ilgili bilgi alması bekleniyor. Komisyon sonucu hazırlanacak raporla kamuoyunun bilgilendirilip, eğitim kurumlarındaki güvenlik politikalarına katkı sunması hedefleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber