CHP'i Emre'den 'yedek genel merkez' iddiasına yanıt: Sadece Özel bilir!

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Emre, CHP'nin saha çalışmalarında vatandaşın gerçek gündeminin geçim kaygısı olduğunu gözlemlediklerini, buna karşın iktidarın yapay gündemlerle kamuoyunu meşgul ettiğini savundu.

Emre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan "varlık barışı" olarak adlandırılan düzenlemeye itiraz ettiklerini belirterek, "Bu yöntem makbul, doğru bir yöntem olsa, dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımız zaman, neden hiçbir ülkede böyle bir yöntem kullanılmıyor? Neden orada her kuruşun hesabını özellikle soruyorlar? Bu gelecek paralardan ülkemizin emeklisine, çiftçisine yarayan bir durum var mı? Bu gelen paralardan vatandaşımızın faydası ne?" ifadesini kullandı.

Ekonomi üzerinden hükümeti eleştiren Emre, çiftçilerin mazotundan KDV ve ÖTV alınmaması, kredi borç faizlerinin silinerek yapılandırılması, alım garantisi vererek üretim yapmalarının sağlanması ve elektrik faturalarının hasat döneminden sonra tahsil edilmesi gerektiğini söyledi.

- "Şimdi güle güle nereye giderse gitsin"

CHP Sözcüsü Emre, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, AK Parti'ye geçeceği iddiasına da değindi.

MYK'de bu durumun gündeme geldiğini aktaran Emre, "Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Orada yaşananlar normal bir süreç değil. Yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk ettiğimizi buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin." diye konuştu.

- "Kim bilebilir ki bunu, Uşak Belediyesinden ödetmiş olacağını?"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturmada, kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin Emre, "Yok efendim 1 milyon euro biri getirmiş de Muhittin Böcek'in oğlu, hangi gün geldiğini bilmiyor, hatırlamıyor, parayı kimden aldığını, kime verdiğini hatırlamıyor. İnsan demans olsa bunu hatırlar. Genel Merkez'de 6. katta birine vermiş, giriş çıkış kaydı yok, kamera kaydı yok. Külliyen yalan." değerlendirmesinde bulundu.

Yine Başsavcılıkça, "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeye değinen Emre, şunları paylaştı:

"Nasıl olur da Uşak'taki soruşturmayla ilgisi olmayacak bir şekilde hayatını genç yaşta kaybetmiş Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Genel Başkanımız ile ilgili soru sorulabiliyor? Kendini ifade etme imkanı yok, hayatını kaybetmiş, hala iftiralarda bulunuyorsunuz. Hayatının hiçbir döneminde Sayın Genel Başkanımız ile Gülşah Durbay'ın Uşak'ta yemek yemişliği dahi yok. Almış da biri 200 bin lirayı bahçe duvarına koymuş, deli saçması şeyler. Genel Başkanımızın babası araba almış da... Genel Başkanımızın babasının almış olduğu arabanın faturasıyla kendi hesabından gönderilen miktar birebir aynı. Genel Merkez, buraya kayıtlı bir araç alıyor. Aracın içi ilk başta yapılıyor. Sonra aracın içinin dizaynına yönelik Özkan Yalım, 'Ben bunu yaptıracağım' diyor. Genel Merkeze hediye edecek. Kim bilebilir ki bunu Uşak Belediyesinden ödetmiş olacağını? Bunun üzerine ilgili şirketle yazışmaya girdik, 'Eğer bunu Uşak Belediyesi ödediyse, biz bu miktarı ödeyelim, Uşak Belediyesi size geri versin bunu' diye."

Emre, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muhittin Böcek'e yönelik bir disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağının sorulması üzerine Emre, "Aile boyu yapılan operasyonlar, tutuklamalar ve tüm mal varlığına el konulması sonrasında baskılara boyun eğip eğmediğini bilemiyoruz, göreceğiz ama önümüze geldiği zaman o konuda bir karar veririz." sözlerini sarf etti.

Zeynel Emre, bir gazetecinin, "Balgat'ta yedek bir genel merkez binası tutulduğu iddiası doğru mudur?" sorusuna, "Bazı hususlar vardır ki sadece Genel Başkanımız bilir. Kendisinin bilgisi dışında bu alanda bilgi sahibi olan ya da bilgiyi paylaşmaya haiz kimse yoktur." yanıtını verdi.