3 çocuk annesi işe başlayacağı ilk gün kazada hayatını kaybetti

Kaza, İlkadım ilçesi Ankara yolu Anadolu Bulvarı Toybelen mevkisinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Murat G. (45) idaresindeki 55 AIK 340 plakalı otomobil, Samsun'dan Kavak istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmekte olan Hatun Kabadayı'ya (50) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Kabadayı'nın bir balık fabrikasında işe başlayacağı ilk gün kazanın olduğu belirtildi. Sabah işe gitmek için evden çıkan kadının dolmuştan inip çalışacağı balık fabrikasının karşısında hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazanın ardından olay yerine gelen kadının eşi Ali Kabadayı ile oğlu Aydın Kabadayı, Hatun Kabadayı'nın cansız bedeninin başında gözyaşlarına boğuldu. Yol ortasında feryat eden aile fertlerinin acısı çevrede bulunan vatandaşlara da duygusal anlar yaşattı. Yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı.

Hatun Kabadayı'nın cansız bedeni jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mahmut Murat G. ise İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mahmut Murat G., "Taksirle bir kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.