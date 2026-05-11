İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor

İddialara göre 2018 yılında göreve başlayan M.U., başlangıçta küçük ölçekli gerçekleştirdiği usulsüzlükleri 2020 yılından itibaren devasa boyutlara taşıdı. Orman köylülerini kalkındırma projelerini hedef alan yöneticinin, paravan bir kooperatif kurarak kamu ödeneklerini bu kanal üzerinden şahsi hesabına aktardığı savunuluyor.

Vurgunun Yöntemi: "Ölü Hayvan" Oyunu

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici detay ise ORKÖY kapsamında dağıtılan büyükbaş hayvanlarla ilgili. İddiaya göre:

Sağlıklı hayvanlar sahte belgelerle ölmüş gibi gösterildi.

Devletten bu hayvanlar için tazminat ödemesi alındı.

Bakanlığın bilgisinden uzak tutulan özel bir hesap üzerinden paralar M.U. tarafından yönetildi.

Lüks Yaşam ve Firar

Zimmete geçirildiği iddia edilen paralarla Samsun ve Giresun'da lüks konutlar ile iş yerleri alındığı saptandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yargıya taşıdığı olay sonrası banka hesaplarına bloke konulurken, M.U.'nun tatil gerekçesiyle gittiği yurt dışından dönmediği anlaşıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.