Bakanlıktan 'hantavirüs' açıklaması: Son üç vatandaşın testi negatif
Sağlık Bakanlığı, uluslararası seyahat gemisinden ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen son üç vatandaşın hantavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu. Bakanlık, titizlikle yürütülen izleme sürecinde şu ana kadar hiçbir vakada hastalık belirtisine rastlanmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşın ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiği, yakın takip ve izolasyon sürecinin başlatıldığı belirtildi.
Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numunelerin alındığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Üç vatandaşın sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup, önerilen süre boyunca karantinada tutulacaklardır. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından klinik durumları sürekli değerlendirilmekte ve sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır. Süreç, Bakanlığımız tarafından titizlikle ve yakından takip edilmektedir."