Bakanlıktan 'hantavirüs' açıklaması: Son üç vatandaşın testi negatif

'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL
Sponsorlu İçerik
Borsada rekorlar günü: BIST 100 zirveyi 15.133 puana taşıdı
Borsada rekorlar günü: BIST 100 zirveyi 15.133 puana taşıdı
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Erdoğan: Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli telleri söküp attık
Erdoğan: Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli telleri söküp attık
2026-HMGS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-HMGS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti
İzmir'de belediye şirketi İzdoğa'ya operasyon: 5 gözaltı
İzmir'de belediye şirketi İzdoğa'ya operasyon: 5 gözaltı
Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu
Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu
Ayda 200 bin liraya yakın kazanıyorlardı. Kuryeler yeni sisteme isyan ediyor
Ayda 200 bin liraya yakın kazanıyorlardı. Kuryeler yeni sisteme isyan ediyor
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten ek ifade
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten ek ifade
Bakan Göktaş: Bakım alanında iş birliğine büyük önem veriyoruz
Bakan Göktaş: Bakım alanında iş birliğine büyük önem veriyoruz
Kurban Bayramı Öncesi En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu
Kurban Bayramı Öncesi En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu
Motorine yarın zam geliyor
Motorine yarın zam geliyor
Danıştay'da 8 üyenin emekli olması sonrasında gözler HSK'da
Danıştay'da 8 üyenin emekli olması sonrasında gözler HSK'da
SGK'ya borç taksiti 72 aya çıkarılacak
SGK'ya borç taksiti 72 aya çıkarılacak
Müdahaleye giden Sağlık Ekibini Bıçakla Rehin Aldılar
Müdahaleye giden Sağlık Ekibini Bıçakla Rehin Aldılar
Küçükbaş 18-30 bin TL, büyükbaş 140-400 bin TL arasında
Küçükbaş 18-30 bin TL, büyükbaş 140-400 bin TL arasında
Kurban bayramı ikramiyeleri bu tarihte yatacak
Kurban bayramı ikramiyeleri bu tarihte yatacak
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kayseri'de deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kayseri'de deprem
Yeni Haftada Havalar Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Havalar Nasıl Olacak?
Vergi Paketi TBMM gündeminde: Taksitler uzuyor, muafiyetler genişliyor
Vergi Paketi TBMM gündeminde: Taksitler uzuyor, muafiyetler genişliyor
Brent petrolde büyük düşüş: ABD-İran görüşmeleri fiyatları nasıl etkiledi?
Brent petrolde büyük düşüş: ABD-İran görüşmeleri fiyatları nasıl etkiledi?
Belçika Kraliçesi'nden 428 şirketle Türkiye'ye ekonomi çıkarması
Belçika Kraliçesi'nden 428 şirketle Türkiye'ye ekonomi çıkarması
Türkiye Hava Sahasından 33 milyar liralık rekor gelir
Türkiye Hava Sahasından 33 milyar liralık rekor gelir
Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı
Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı
Ana sayfaHaberler Sağlık

Bakanlıktan 'hantavirüs' açıklaması: Son üç vatandaşın testi negatif

Sağlık Bakanlığı, uluslararası seyahat gemisinden ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen son üç vatandaşın hantavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu. Bakanlık, titizlikle yürütülen izleme sürecinde şu ana kadar hiçbir vakada hastalık belirtisine rastlanmadığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 17:48, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 17:48
Yazdır
Bakanlıktan 'hantavirüs' açıklaması: Son üç vatandaşın testi negatif

Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son üç vatandaşın hantavirüs sonuçlarının negatif olduğunun saptandığını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşın ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiği, yakın takip ve izolasyon sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numunelerin alındığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Üç vatandaşın sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup, önerilen süre boyunca karantinada tutulacaklardır. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından klinik durumları sürekli değerlendirilmekte ve sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır. Süreç, Bakanlığımız tarafından titizlikle ve yakından takip edilmektedir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber