Adalet Bakanlığı taşra personeli için isteğe bağlı nakil duyurusu yayımlandı

Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan personeli için isteğe bağlı nakil duyurusu yayımladı.

Bakanlığı'n yaptığı nakil duyurusu şu şekilde;

Yazı işleri ve idari işler müdürleri ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi gereğince atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri ünvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında taşra teşkilatında görev yapan personelin, 2802 sayılı Kanunun 114'üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 ve 22/C maddeleri gereğince isteğe bağlı nakil çalışması yapılacaktır.



İsteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

1. İsteğe bağlı nakil çalışmasına; yazı işleri ve idari işler müdürleri ile 2802 sayılı Kanunun 114'üncü maddesi gereğince atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri ünvanlarda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında taşra teşkilatında görev yapan kadrolu personel başvurabilecektir.

2. Bakanlık merkez teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile başka kurum ve kuruluşlarda geçici görevli olanlar isteğe bağlı nakil talebinde bulunamayacaktır.

3. Haklarında görevden uzaklaştırma kararı olan personelin başvurusu kabul edilmeyecektir.

4. Askerde veya aylıksız izinde olan personelin başvuruları kabul edilecektir.

5. Bu ilan, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 ve 22/C maddeleri gereğince sadece isteğe bağlı nakil talebinde bulunanlara ilişkin olup, aile birliği, sağlık ve can güvenliği mazeretine dayalı naklen atanma taleplerini kapsamamaktadır.

6.a. 18.05.2026 tarihi itibarıyla son görev yerinde ve ünvanında;

beşinci ve dördüncü bölgede en az iki yıl,

üçüncü bölgede en az üç yıl,

ikinci bölgede en az dört yıl,

birinci bölgede en az beş yıl,

hizmet süresi şartı aranır.

Bu sürelerin hesabında askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası dikkate alınmayacaktır.

6.b. Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca görevde yükselme ve ünvan değişikliği suretiyle atanan personel, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22'inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen üç yıllık hizmet süresini tamamlaması ve bu ilanın "I- Başvuru Şartları" başlıklı 6.a. maddesinde belirtilen hizmet süresini tamamlamaları halinde başvuru yapabilecektir.

6.c. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi uyarınca hizmet gereği ataması yapılan personel hariç kendi talebi olmaksızın naklen ataması yapılan personelin hizmet süresi sıfırlanmayacak olup, önceki görev yerindeki hizmet süresi, son görev yerindeki hizmet süresine ilave edilerek lehine olacak şekilde değerlendirilecektir.

6.d. Yeni bir adalet komisyonunun kurulup faaliyete geçmesi nedeniyle, daha önce bağlı bulunduğu adalet komisyonunun yetki çevresinden ayrılarak yeni kurulan adalet komisyonunun merkez veya mülhakat adliyesine naklen atanan personelin hizmet süresi sıfırlanmayacak, önceki görev yerindeki hizmet süresi, son görev yerindeki hizmet süresine ilave edilerek lehine değerlendirilecektir.

7. Bulunduğu görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son başvuru tarihi olan 18.05.2026 tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olanlar başvuruda bulanabilecektir.

8. Hizmet gereği atanan personelden;

8.a. Bu ilanın "I- Başvuru Şartları" başlıklı 6.a. maddesinde belirtilen şartları taşımakla birlikte Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 29'uncu maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinde ve altıncı fıkrasında belirtilen üç ve beş yıllık süreleri 18.05.2026 tarihi itibarıyla tamamlamış olanlar,

8.b. Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak 18.05.2026 tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile hükümlülüğü ile adli ve idari soruşturması veya ceza kovuşturması bulunmayanlar,

8.c. 18.05.2026 tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde uyarma dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olanlar, başvurabilecektir.

9. Personelin eş durumuna ilişkin esaslar:

Talepler değerlendirilirken ihtiyaç durumu da gözetilerek puanı düşük olan eşe göre yerleştirme yapılacaktır. Atanma talebinde bulunan eşlerin farklı ünvanlarda bulunması halinde, yerleştirilecekleri mahalde her iki ünvanda da ihtiyaç durumu gözetilecektir. Eşlerden birinin tercih ettiği adliyede o ünvanda ihtiyaç yoksa her ikisinin de ataması yapılmayacaktır. Aile birliğini bozacak nitelikteki başvurular neticesinde yapılan atamalar iptal edilecektir.

10. Nakil çalışması isteğe bağlı olup, talepte bulunmayanlar çalışma kapsamına alınmayacaktır.

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1.a. Başvurular https://personel.adalet.gov.tr adresli internet sitesinden yapılacak olup, personel 11 Mayıs 2026-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat:23.59.59'a kadar başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

1.b. Bilindiği üzere UYAP'ta bulunan personel bilgilerinin (daha önce çalıştığı tüm mahaller dahil olmak üzere son çalıştığı birimdeki ayrılış ve başlayış tarihleri, personelin eşinin görev yaptığı kurum ve ünvan bilgileri, geçici görev bilgileri, ünvan bilgileri, ceza bilgileri, hizmet gereği nakil bilgileri, aylıksız izin ve hastalık raporu bilgileri, askerlik bilgileri ve görevden uzaklaştırma bilgileri vb.) giriş işlemleri adalet komisyonlarının görev ve sorumluluğundadır. Atanma talebinde bulunacak personel tarafından belirtilen bu bilgilerin kontrol edilmesi ve işlenmemiş ya da hatalı işlenmiş bilgiler için adalet komisyonuna başvurulması gerekmektedir.

1.c. UYAP kayıtlarına işlenmemiş veya hatalı işlenmiş personel bilgilerinin başvuru yapılmadan önce düzelttirilmesi ve başvurunun bu düzeltmelerden sonra yapılması gerekmektedir. Hatalı veya işlenmemiş bilgiler üzerinden yapılan başvurular geçersiz sayılacak, atama yapılmış olsa bile bu atama işlemi iptal edilecektir.

1.d. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda, beyanda bulunan personel; işlenmesi gereken personel bilgilerinin işlenmemesi veya eksik ya da hatalı işlenmesi durumunda ise ilgili adalet komisyonu müdürü ve kalem personeli sorumlu tutulacaktır.

1.e. Başvuru sistemine UYAP kullanıcı adı ve şifresi, e-imza veya e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak erişilecektir.

1.f. Başvurular, https://personel.adalet.gov.tr adresli internet sitesindeki "Başvuru İşlemleri" sekmesinden "İsteğe Bağlı Nakil Çalışması" formunu doldurmak suretiyle yapılacaktır. Başvuru adresine, bilgisayar ve her türlü mobil cihaz üzerinden UYAP ağına bağlı olmaksızın da erişim sağlanabilmektedir. Başvuru sırasında aldığı hata nedeniyle başvurusunu tamamlayamayan personelin, eksik veya hatalı işlenmiş bilgilerin düzeltilmesi amacıyla öncelikle görev yaptığı adalet komisyonuna başvurması gerekmektedir. Adalet komisyonuna başvurulmasına rağmen sistemde gerekli düzeltmelerin yapılamaması halinde, https://personel.adalet.gov.tr adresli internet sitesindeki başvuru ekranında yer alan 'Hata Bildirimi' sekmesindeki bilgileri doldurmak suretiyle başvuru tamamlanabilecektir.

1.g. Başvurular alındıktan sonra son başvuru tarihine kadar başvuruların iptali ve tercih değişikliği gerçekleştirilebilecektir. Bu itibarla nakil talebinde bulunanların, başvuru ve tercih işlemlerini şahsi ve ailevi durumlarını göz önünde bulundurarak yapmaları gerekmektedir.

2. Bu çalışma kapsamında en fazla 5 tercih yapılabilecektir. Tercihlerin 5'e tamamlanması mecburiyeti bulunmamaktadır. Tercih dışı herhangi bir yere atama yapılmayacaktır.

III- GENEL ESASLAR

1. İsteğe bağlı nakil talepleri; hizmet puanı, tercih sırası, halen görev yapılan ve atanmak istenilen mahaldeki personel durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Talepte bulunan personelin hizmet puanı; memuriyete başladığı tarihten itibaren Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22/C maddesinde belirtilen beş bölgede, 18.05.2026 tarihine kadar geçirilen süreden askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirdiği süre ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası düşülerek bulunan hizmet süresinin her yılı (sistemde 1 yıl 360 gün olarak tanımlandığından puanlama gün üzerinden hesaplanacaktır), Ek-1'deki Mahal Bazlı Bölge ve Puan Tablosundaki puanlar esas alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik hesaplanacaktır.

2. Aynı mahali tercih eden personelden puanı yüksek olan personel, görev yaptığı mahalin normu dikkate alındığında gidebilecek personel kotasını aşmamak kaydıyla tercihine yerleştirilecektir. Örneğin; farklı iki mahalden aynı yeri tercih eden iki personelden puanı yüksek olan personelin bulunduğu mahalin normu dikkate alındığında, ilgili gidebilecek personel kotasını aşmışsa sıradaki farklı mahalde görev yapan personelin puanı daha düşük olsa bile tercihi dikkate alınacaktır. Nakil talebinde bulunanların puanları eşit ise sırasıyla doğum tarihine göre (yaşı büyük olan öncelikli) yerleştirme yapılacaktır.

3. Aynı mahalden farklı iki yeri tercih eden personelden görev yaptıkları mahalin normu dikkate alındığında; puanı yüksek olan personelin, gidebilecek personel kotasını aşmamasına rağmen tercih ettiği mahalin giriş kotasının dışında kalması sebebiyle atanamaması durumunda, farklı yeri tercih eden sıradaki personelin puanı daha düşük olsa bile tercih ettiği mahale yerleştirilmesi yapılacaktır.

4. Herhangi bir mahal için gidebilecek ve gelebilecek personel sayısı (kota); her bir ünvan için o mahalin personel durumu dikkate alınarak belirlenecek olup, atamalar belirlenen kota sayısını aşmayacak şekilde yapılacaktır. Ancak karşılıklı tercihler değerlendirildiğinde her iki mahalin normunun bozulmayacağı durumlarda kota sayısı dikkate alınmayarak atama işlemi yapılabilecektir.

5. Yazı işleri ve idari işler müdürleri hariç diğer personelin komisyon içi nakil talebi kabul edilmeyecektir.

IV- SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sonuçlar 19.06.2026 tarihine kadar https://pgm.adalet.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

V- İTİRAZ VE FERAGAT

1. Sonuçlara yönelik itiraz, atama sonuçlarının ilanından itibaren en geç 26.06.2026 Cuma günü saat:23:59:59'a kadar https://personel.adalet.gov.tr adresli internet sitesindeki "Başvuru İşlemleri" ekranından dilekçe eklenmek suretiyle yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan itirazlar değerlendirilmeyecektir.

2.a. Atanmaya hak kazanan personel, atama sonuçlarının ilanından itibaren en geç 17.07.2026 Cuma günü saat:23:59:59'a kadar https://personel.adalet.gov.tr adresli internet sitesindeki "Başvuru İşlemleri" ekranından dilekçe eklemek suretiyle feragat talebinde bulunabilecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan feragat talepleri değerlendirilmeyecektir.

2.b. 18.05.2026 tarihinden sonra ortaya çıkan aile birliği, sağlık veya can güvenliği mazeretleri sebebiyle feragat talebinde bulunan personelin ayrıca mazeretlerine ilişkin belgeleri de eklemesi gerekmektedir. Mazeretlerine ilişkin belgeleri eklemeyen personel bu ilanın "V- İtiraz ve Feragat" başlıklı 2.d. maddesinden yararlanamayacaktır.

2.c. Feragat edilmesi ve bu talebin kabul edilmesi durumunda, personelin isteğe bağlı nakil çalışmasının yapıldığı yıl dahil 3 yıl süreyle Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 ve 22/C maddeleri gereğince yapılacak isteğe bağlı nakil çalışmalarında, her bir isteğe bağlı nakil çalışması için ayrı ayrı olmak üzere 100 hizmet puanı kesintisi uygulanacaktır. 3 yıllık sürenin hesaplanmasında yılın son günü esas alınacaktır.

2.d. 18.05.2026 tarihinden sonra ortaya çıkan aile birliği, sağlık veya can güvenliği mazeretleri sebebiyle feragat eden ve bu talebi kabul edilen personel hakkında 100 hizmet puan kesintisi uygulanmayacaktır.

3. Süresi geçtikten sonra yapılan itiraz ve feragat talepleri ile T.C. kimlik numarası, ad, soyad, imza, iletişim bilgileri bulunmayan dilekçelerle yapılan itiraz ve feragat talepleri değerlendirilmeyecektir. Görev yerinden ayrılış yapan personelin ise feragat talepleri kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Ek-1 Mahal Bazlı Bölge ve Puan Tablosu

Ek-2 Başvuru Kılavuzu